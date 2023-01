Dschungelcamp: Echt jetzt? Cosimo versucht ausgerechnet DAS einzuschmuggeln

Endlich machen elf deutsche Promis den australischen Dschungel wieder unsicher. Start der Show ist Freitagabend (13. Januar) um 21.30 – dann geht das Dschungelcamp wieder live aus Australien auf Sendung.

Im Vorfeld sorgten bereits erste Streitigkeiten zwischen den Kandidaten und wilde Spekulationen für Gesprächsstoff bei den Fans. Und es geht direkt munter weiter. Vor seinem Einzug ins Dschungelcamp zeigt sich Cosimo direkt mal von seiner besten Seite und versucht unerlaubte Gegenstände einzuschleusen.

Damit du nichts von dem TV-Highlight verpasst, werden wir dich in unserem Live-Blog über alle Geschehnisse im australischen Busch auf dem Laufenden halten:

Dschungelcamp 2023: Cosimo wird zum Schmuggler

7.53 Uhr: RTL zeigt erste Bilder vom Einzug der Camper. „Checker vom Neckar“ Cosimo versucht sich direkt mal als Schmuggler. Sein Plan: Essen mit ins Camp bringen. Dass die Ranger vor dem Einzug bei allen Kandidaten nochmal genau hinsehen, was sie im Gepäck haben, dürfte mittlerweile bekannt sein. Probieren kann man’s aber mal, dachte sich anscheinend Cosimo, der Käse, einen Apfel und eine Banane mitgenommen hat.

Sein Versteckspiel fällt allerdings schnell auf – blöd gelaufen.

Freitag, 7.36 Uhr: Der Countdown läuft. Nur noch wenige Stunden, dann heißt es wieder „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Während die Promis mittlerweile abgetaucht sind, meldet sich Neuzugang Jan Köppen über Instagram beim RTL-Publikum und zeigt einen Mini-Ausschnitt seines Dschungel-Domizils.

Dann verrät er: „Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre mehr dazu. Vorher war das ja irgendwie immer nur eine Idee, von der alle erzählt haben, wie es hier so sein könnte.“ Jetzt steht er selbst in Australien und kann sagen: „Ich mag das sehr!“

Dschungelcamp-Überraschung – Djamila Rowe ist auch dabei

RTL lässt die Bombe platzen: Djamila Rowe ist zurück. Nachdem sie bereits bei „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ 2021 gegen Filip Pavlovic um das Ticket für das Dschungelcamp 2022 kämpfte und verlor, bekommt sie jetzt einen festen Platz in der Sendung.

Doch nur, weil sie bereits Dschungelerfahrung hat, bedeutet das nicht, dass sie sich darauf ausruhen wird. „Jetzt wird es größer, stärker und härter. Diesen Schritt will ich unbedingt gehen – ich will ihn sehr weit gehen. Ich bin voller Energie und Tatendrang!“, sagt sie in einem RTL-Interview.

Djamila Rowe ist die zwölfte Kandidatin im Dschungelcamp. Foto: RTL

Dschungelcamp-Urgestein Dr. Bob ist bereits ein großer Fan von Rowe, wie er jetzt gesteht: „Ich habe sie ja vor zwei Jahren in Köln kennengelernt. Sie ist eine echte Lady und sie hat wirklich viel in ihrem Leben erlebt. Es wird großartig, wenn sie davon im Camp erzählt. Zudem hat sie viel Humor, fast wie eine Comedian. Sie hat aber auch ernste und tiefgründige Seiten an sich. Und ihre Lippen sind so aufgespritzt – sie wird damit bei Dschungelprüfungen im Wasser auf jeden Fall nicht untergehen!“ Naja, wie man das jetzt bewerten mag…

