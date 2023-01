Dschungelcamp: Ernsthaft? Das waren die unnötigsten „Luxusartikel“ der Promis

Wer ins Dschungelcamp einzieht, darf genau zwei persönliche Gegenstände mitnehmen. Diese Objekte werden in der RTL-Show auch „Luxusartikel“ genannt, wobei das Wort „Luxus“ hier wirklich eine Sache der Definition ist. Der eine entscheidet sich beispielsweise für ein Foto der Familie, während der andere lieber auf Pflegeprodukte setzt.

In den vergangenen 16 Dschungelcamp-Staffeln sind bereits einige skurrile Gegenstände mitgenommen worden. Während die meisten Teilnehmer praktische Objekte wie Kissen, Schlafbrille, Ohrstöpsel und Co. bevorzugen, wirken die Luxusgegenstände anderer Promis äußert skurril.

Frauen setzen im Dschungelcamp auf Lippenstift –Männer nehmen Klobrille mit

Wie RTL gegenüber dieser Redaktion erklärt, spielt die Größe oder das Gewicht eines Gegenstandes keine Rolle. Die Regeln sehen jedoch vor, dass die Luxusartikel das Leben im Camp nicht stören dürfen. Zudem sind Objekte, auf denen ein Markensymbol zu erkennen ist, verboten.

Die Dschungelcamp-Kandidaten haben also freie Wahl, wenn es darum geht, zu entscheiden, auf welche Produkte sie während der zwei Wochen auf keinen Fall verzichten können. Für Ex-DSDS-Finalist Daniele Negroni, der 2018 an der RTL-Show teilgenommen hat, ist die Wahl dabei auf sein Haarspray und eine glitzernde Klobrille gefallen. Schauspieler Helmut Berger hat sich im Jahr 2013 für einen Toilettensitz entschieden.

Für die Damen scheint hingegen Kosmetik im Dschungel wichtig zu sein. So haben zahlreiche Frauen – darunter Evelyn Burdecki, Janina Youssefian oder Sarah Joelle Jahnel – einen Lippenstift mitgenommen. It-Girl Georgina Fleur hat im Jahr 2013 ein Fläschchen Nagellack dabei. Doch auch die Herren wollen im Urwald auf ihr Äußeres achten. So nimmt der ehemalige „US5“-Sänger Jay Khan im Jahr 2011 einen Bartstutzer mit, während „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien 2019 wiederum nicht auf sein Haarfärbemittel und Haargel verzichten will.

Liebeskugeln, Longboard und Zylinder: Die skurrilsten Dschungelcamp-Luxusartikel

TV-Star Matthias Mangiapane nimmt sich sogar Puder-Make-up mit, doch das ist längst nicht sein außergewöhnlichster Gegenstand. Als zweiten Luxusartikel hat er 2018 eine Kette dabei, in deren Anhänger sich die Asche seiner verstorbenen Schwiegermutter befindet. Ganz schön gruselig.

Besonders pikant ist es bei Melanie Müller und Micaela Schäfer geworden: Während die Ex-Pornodarstellerin Melanie Liebeskugeln dabei hat, nimmt Ex-GNTM-Kandidatin Micaela pinke Nippel Pasties mit in den Dschungel. Und auch die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Linda Nobat erregt im Jahr 2022 Aufsehen, als bekannt wird, dass sie einen Massagehandschuh eingepackt hat.

Ähnlich rätselhaft erscheinen die Tupperdose von der ehemaligen „mieten kaufen wohnen“-Darstellerin Hanka Rackwitz, das Longboard von Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann, ein Quietsche-Entchen von Wedding Planner Frank Matthée, die Kopfstandbank von Schauspieler Rainer Langhans, ein Zylinder von Schauspieler Peer Kusmagk und die Ansteckblume von Trödelhändler Markus Reinecke. Da erscheint der Schlafanzug von ZDF-Moderatorin Ramona Leiß, den sie im Jahr 2012 mitgenommen hat, schon stinknormal.

Im Jahr 2023 stechen übrigens Model Papis Loveday und Sänger Markus Mörl hervor. Während die Laufstegschönheit eine Kuscheltier-Schlange eingepackt hat, ist die Wahl des „Ich will Spaß“-Sängers auf eine Handy-Attrappe gefallen. Letzteres soll ihm übrigens helfen, seine Handysucht zu stillen.