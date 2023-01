Dschungelcamp 2023: Eine halbe Million Euro! Rekord-Gage sorgt für Ärger unter den Kandidaten

Die Promis scharen schon mit den Hufen: In wenigen Tagen startet endlich die 16. Dschungelcamp-Staffel bei RTL. Für das Jahr 2023 hat sich der Sender wieder namhafte Kandidaten geangelt, die bis zu zwei Wochen unter Dauerbeobachtung stehen werden.

Den TV-Spaß lassen sich die Dschungelcamp-Teilnehmer natürlich einiges kosten. Der eine mehr, der andere weniger, wie nun bekannt geworden ist. Eine Promi-Dame schießt mit ihrer Gage eindeutig den Vogel ab.

Claudia Effenberg soll 500.000 Euro für Dschungelcamp-Teilnahme bekommen

So viel Geld hat RTL noch nie für eine einzelne Dschungelcamp-Kandidatin ausgegeben! Spielerfrau Claudia Effenberg bekommt laut „Bild“-Informationen stolze 500.000 Euro für ihren Einzug in den australischen Busch. Die höchste Gage eines Teilnehmers ist zuvor an TV-Star Brigitte Nielsen gegangen. Die gebürtige Dänin, die neben Arnold Schwarzenegger im 80er-Jahre-Actionfilm „Red Sonja“ berühmt geworden ist, hat im Jahr 2012 schlappe 200.000 Euro erhalten.

Doch das ist nicht einmal die Hälfte von dem, was Claudia Effenberg für ihren Auftritt im Dschungelcamp ausgehandelt haben soll. Im Gegenzug für die Rekord-Gage soll sich die 57-Jährige jedoch dazu verpflichtet haben, vor der RTL-Kamera erstmals über ihre psychischen Probleme auszupacken. Auch ihre Ehe-Probleme mit Ex-Fußballstar Stefan Effenberg sollen dabei offenbart werden. Laut „Bild“ arbeitet RTL allerdings auch schon an der nächsten Unterhaltungsshow mit Claudia, was ebenfalls für den hohen Betrag sprechen dürfte.

Claudia Effenberg soll die höchste Gage aller Zeiten bekommen. Foto: IMAGO / Future Image

Verena Kerth entsetzt über niedrige Dschungelcamp-Gage

Von einer solchen Summe können die restlichen Promis nur träumen. Auf Platz 2 liegt angeblich Lucas Cordalis, der „nur“ 150.000 Euro für seinen zweiten Anlauf angeboten bekommen hat. Die Gagen der meisten Teilnehmer liegen hingegen weit unter 100.000 Euro. So sollen Tessa Bergmeier, Cecilia Asoro, Gigi Biorfio, Cosimo Citiolo, Jolina Mennen und Verena Kerth lediglich zwischen 30.000 und 50.000 Euro gezahlt bekommen.

Das scheint vor allem Letztere sehr zu wurmen, wie „Bild“ berichtet. Noch auf dem Flug von Deutschland nach Australien soll Verena bei ihren Mitstreitern nachgefragt haben, wie viel sie verdienen würden. Demnach gehöre die Oliver-Kahn-Ex zu den schlecht bezahltesten Kandidaten, heißt es. Dabei hat sie als ehemalige Spielerfrau doch sicherlich ähnlich spannende Geschichten wie Claudia Effenberg zu erzählen.

Weitere News:

Im Gegensatz zu Claudia hat sich Verena aber schon häufiger für das Dschungelcamp angeboten. Jahrelang habe sie versucht, es in die Show zu schaffen. „Ich hätte es natürlich auch umsonst gemacht, aber so einen kleinen Betrag muss man schon nehmen, oder? Ich bin so froh, dass ich nach all meinen Absagen endlich dabei sein darf“, so die 41-Jährige.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet am 13. Januar 2023 um 21.30 Uhr live bei RTL.