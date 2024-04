„Bares für Rares“: Horst Lichter greift knallhart durch – und verwehrt die Händlerkarte

Satz mit X, das war wohl nichts. Bei „Bares für Rares“ kommt es am Dienstagnachmittag (23. April) zu einem regelrechten Überraschungsmoment. Nicht nur für das TV-Publikum, sondern vor allem für die Verkäufer Nora Huppert und Sebastian Kirstein. Das Paar muss nämlich mit einer herben Enttäuschung zurechtkommen, die sie ausgerechnet von ZDF-Moderator Horst Lichter bekommen.

„Bares für Rares“: Figur überzeugt zunächst

Nora Huppert und Sebastian Kirstein wollen eine vermeintliche Bronzefigur bei „Bares für Rares“ verkaufen. Die beiden machen sich auf den Weg in die Expertenhalle und treffen dort auf Moderator Horst Lichter und Expertin Bianca Berding. Die startet nach einem kurzen Smalltalk direkt mit der Begutachtung der kleinen Figur.

Diese Figur ist nicht so wertvoll, wie sie auf den ersten Blick scheint…. Foto: Screenshot ZDF

„Das arme Mädchen“, wie der Moderator sie nennt, entpuppt sich als Bettlerin und als absolutes Sammlerstück. „Der Entwurf dieser Figur ist wirklich sehr alt. Er ist ungefähr in dem Zeitraum von 1903 entstanden. Dieses Jahr ist auch auf der Figur vermerkt“, erklärt dir Expertin. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Doch das Ganze hat einen Haken.

„Bares für Rares“: Expertin teilt Hiobsbotschaft

Was dann folgt, ist das Horrorszenario schlechthin für alles „Bares für Rares“-Kandidaten: Die Figur ist kein Original. „Wir haben hier keine originale Arbeit der Künstlerin vorliegen. Das hier ist ein Nachguss, vom Nachguss, vom Nachguss“, muss Bianca Berding feststellen.

Weiter erklärt sie, woran sie dies festmacht: „Zum einen sind die Signaturen ganz schlecht zu lesen. Die Ausführung ist nicht mehr so fein und detailliert. Am allerwichtigsten ist aber, dass die Figur magnetisch ist. Das wäre bei Bronze nicht möglich – also haben wir hier einen Eisenguss.“ Somit sind Horst Lichter die Hände gebunden und er muss die jungen Verkäufer leider auf der Stelle wieder nach Hause schicken.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.