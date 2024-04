„Kampf der Realitystars“: Cecilia mit peinlichem Quiz-Auftritt – „Oh Gott, es soll Gehirn regnen“

Bei „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ auf RTL2 prallen Welten aufeinander. Insgesamt 23 Kandidaten sind scharf auf die 50.000 Euro Belohnung und bereit, dafür alles zu geben.

Doch der Titel „Realitystar des Jahres“ muss hart verdient werden. Leider reicht gutes Aussehen allein nicht aus, um sich die Krone am Strand von Thailand aufzusetzen.

Besonders hart auf hart kommt es, wenn bei den Prüfungen pures Allgemeinwissen gefragt ist. Diese unschöne Erfahrung müssen in der Folge vom Mittwoch (17. April) Cecilia Asoro und Elsa Latifaj machen. Allein das Lesen der Aufgaben bereitet ihnen einige Probleme, aber das ist nicht der Stein des Anstoßes. Viele Menschen haben eine Leseschwäche, darüber sollte sich niemand lustig machen. Aber was die beiden Beauty Queens so alles nicht wissen, darf schon ein wenig verblüffen. GNTM-Teilnehmerin Elsa streicht schon früh die Segel: „Ich hab keinen Plan. Ich bin einfach dumm!“

Cecilia Asoro bringt Unmengen an Trash-TV-Erfahrung mit, zum Beispiel aus dem RTL-Dschungelcamp. Sie sieht ihre Stärke in ihrem großen Kampfgeist und in sportlichen Wettkämpfen. Bildung ist nicht so ihr Ding. „Ich habe mein Abitur gemacht, ich weiß aber nicht genau, wie ich das geschafft habe. Bei Fragen und so Merken-Sachen bin ich raus.“ Warum sie nie bei „Wer wird Millionär?“ mitmachen wird, stellt sie im „Kampf der Realitystars“ unfreiwillig unter Beweis. Von ihr stammt der geradezu legendäre Satz „Ich weiß nicht, wie ein Rechteck funktioniert, das musst du mir erklären!“

Cecilia Asoro: „Kennedy? War das ein Musiker“

Hier ein paar weitere Häppchen aus dem schier endlosen Nichtwissen der Reality-TV-Ikone. Es geht darum, historische Ereignisse auf einem Zeitstrahl dem richtigen Jahr zuzuordnen: „Wer ist Adenauer? Ah, das ist der Erste! 1940, davor gab’s noch keine Welt.“ Auch mit amerikanischen Präsidenten hat das Model aus Hamm es nicht so: „Ermordung Kennedys? 98! Ich kann jetzt nicht sagen, was er genau gemacht hat, aber er war sehr sehr sehr bekannt. War das ein Musiker?“

Auf Instagram zeigen sich die „ Kampf der Realitystars „-Zuschauer sichtlich schockiert:

„Lustig ist es ja, aber schon erschreckend, dass die so gar nix wissen.“

„Oh Gott, es soll Gehirn regnen!“

„…dass man so wenig weiß, ist einfach nur hochgradig peinlich!“

Warum haben sämtliche Realitys nichts im Kopf? Das ist echt erschreckend!

„Große Klappe nix dahinter, peinlich diese Mädchen!“

RTL2 empfiehlt: Wer Nachhilfe in Geschichte braucht, sollte dringend jeden Mittwoch um 20:15 Uhr einschalten. Oder den Stream auf RTL+.