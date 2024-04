„Kampf der Realitystars“: ER sahnt Preisgeld ab und verliert danach alles!

Was macht einen echten Realitystar aus? Mit dieser Frage sehen sich die neusten Kandidaten von „Kampf der Realitystars“ konfrontiert. Mittlerweile beglückt das Reality-Format zum fünften Mal seine Zuschauer. Ob sich dabei der bekannteste, sportlichste oder strategische Kandidat am Ende durchsetzt?

Seit 2020 stellen sich waghalsige Trash-TV-Stars den Herausforderungen, den die RTL2-Show zu bieten hat. Dabei dürfte inzwischen klar sein: Der größte Kampf findet nicht in den Challenges statt, sondern zwischen den Teilnehmern selbst. Und zwischen Schweiß, Blut und Tränen erlangt nur einer am Ende den Titel des „Realitystars“ und das Preisgeld von 50.000 Euro!

Die Anfänge von „Kampf der Realitystars“

Die erste Staffel feierte seine Premieren: der erste Streit, die erste „Stunde der Wahrheit“ und natürlich der erste Gewinner. Unter dem thailändischen Himmel teilten sich u.a. Reality-Legende(n) Jürgen Milski, Georgina Fleur, Sam Dylan, Kate Merlan oder Melissa Damilla die berühmt-berüchtigte „Sala“. Mit großem Fleiß und Eifer konnte schließlich der Ex-Fußballspieler Kevin Pannewitz den Titel für sich holen.

In der zweiten Staffel fand ein regelrechtes Feuerwerk der Gefühle und Ausbrüche statt! Wir erinnern uns an Gina-Lisa Lohfinks emotionalen, wenn auch peinlichen Ausbruch gegenüber dem ehemaligen Bachelor Andrej Mangold. Ebenso unvergesslich war das spannungsgeladene Wiedersehen nach der kontroversen „Sommerhaus“-Staffel zwischen Mangold und Chris Broy. Auch die „Freundschaft“ zwischen Broy und Jennifer Riili sorgte für erhebliche Aufregung. Eines der Gründe, warum sich Broy anschließend von seiner damals schwangeren Eva Benetatou trennte? Zwischen all dem Drama scheint die Gewinnerin am Ende fast schon Nebensache: Loona.

„Kampf der Realitystars“: Skandale, Romanze und Shitstorms

Von Iris Kleins ungewöhnlicher Teilnahme via Tablet-Roboter aufgrund von Corona-Beschränkungen bis zu Jan Leyks verbaler Entgleisung, die ihm gegen Ende der Show die Sympathien der anderen verspielte – die Ereignisse bei „KdRS“ sorgten für einige unerwartete Wendungen. Hinzu sorgte auch das flüchtige, aber intensive Techtelmechtel und Fummeln unter der Bettdecke zwischen Yeliz Koc und Paco Herb für eine Premiere an der Flirt-Front. Elena Miras hingegen zeigte, dass sie nicht nur verbal lautstark auf sich aufmerksam machen kann. Diese ging am Ende als Siegerin aus dem „Kampf“.

Derweil sorgte auch die vierte Staffel für reichlich Gesprächsstoff. Die Teilnehmer mit dem größten Shitstorm-Potenzial waren Sarah Knappik, Serkan Yavuz und Emmy Russ. Letztere zeigte einmal mehr, wie wichtig ihr finanzielle Anreize sind! Konfrontiert mit der Wahl, entweder ein paar tausend Euro zu nehmen oder einem Mitstreiter eine Nachricht von zu Hause zukommen zu lassen, entschied sie sich ohne zu zögern für das Geld und verspielte sich damit das Vertrauen ihrer Mitstreiter und der Zuschauer. Serkan Yavuz ging zwar am Ende als Sieger hervor, doch verlor er die Gunst seiner Fans. Seine „Strategie“ und die Gier nach dem Sieg wurden von den Zuschauern eher als unangenehm empfunden…

RTL2 zeigt die fünfte Staffel immer mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm. Bei RTL Plus gibt es die Folgen immer eine Woche vorher.