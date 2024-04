„Kampf der Realitystars“: Ex-Kandidat findet deutliche Worte – „Nicht zu unterschätzen“

Die neue Staffel der RTL2-Sendung „Kampf der Realitystars“ steht in den Startlöchern. Am 10. April gibt es endlich wieder neue Folgen der Trash-Show. Die diesjährigen Kandidaten kämpfen dabei unter der Sonne Thailands um 50.000 Euro und den ehrenhaften Titel „Realitystar des Jahres 2024“.

Wenn einer weiß, wie hart der Kampf wirklich ist, dann ist er es: Steff Jerkel. Der 54-Jährige hat den Sieg in der ersten Staffel von „Kampf der Realitystars“ knapp verpasst und belegte damals den achten Platz. Im exklusiven Interview mit unserer Redaktion gibt der „Goodbye Deutschland“-Star nun seine Prognose für die anstehende Staffel ab – und hat dabei eine eindringliche Warnung.

„Kampf der Realitystars“: Steff Jerkel über den diesjährigen Cast

Die Fans der Reality-TV-Sendung können es kaum erwarten. Schließlich verspricht die Mischung der Teilnehmer Zündstoff. Steff Jerkel sieht in Gisele, Cecilia und Maurice das größte Stresspotenzial, wie er im Interview verrät. Auf die Frage, wer seiner Meinung nach als Erster rausfliegen wird, hat der 54-Jährige ebenfalls eine eindeutige Antwort: „Bei ‚Kampf der Realitystars“ ist am Anfang die Gruppendynamik nicht zu unterschätzen. Vielleicht eine von den Zwillingen, die sollte man trennen.“

Das sind die diesjährigen Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“:

Reality-Star Jenny Elvers

GNTM-Model Theresia Fischer

Ehefrau von Rapper „Haftbefehl“, Nina Anhan

„Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez

Reality-Star Calvin Kleinen

Schauspieler Ben Tewaag

DSDS- und Dschungelcamp-Kandidatin Tanja Tischewitsch

GNTM-Kandidatin Elsa Latifaj

TikTok-Star Noah Cremer

„Prince Charming“-Teilnehmer Kevin Schäfer

Instagram-Ostfriese Keno Veith

„Big Brother“-Diva Valencia Stöhr

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat Maurice Dziwak

Reality-Star Cecilia Asoro

„Temptation Island VIP“-Kandidat Aleks Petrovic

Ballermann-Star Isi Glück

Willi Herrens Schwester Annemie Herren

Promi-Seherin Lilo von Kiesenwetter

„Köln 50667“-Urgestein Christoph Oberheide

Reality-Star Gisele Oppermann

„Bachelor in Paradise“-Finalistin Colleen Schneider

„BullshitTV“-Mitgründer Chris Manazidis

„Superzwillinge“ Heidi und Heike Kapuste

„Kampf der Realitystars“: Steff Jerkel nennt Favoriten

Der ehemalige KDRS-Teilnehmer verrät, wem er den Sieg am ehesten zutrauen würde. „Calvin, wenn er nicht gleich alle Mädels gleichzeitig anbaggert. Oder Jenny Elvers von der Beliebtheit her. Tanja Tischewitsch ist auch nicht zu unterschätzen“, so Jerkel.

Gibt es denn auch jemanden, auf den der TV-Star so gar keine Lust hat? „Komischerweise nicht. In jedem Format kann ich einige Leute nicht leiden. Aber in diesem Cast hab ich mit niemandem ein Problem.“

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm. Bei RTL Plus gibt es die Folgen immer eine Woche vorher.