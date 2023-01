Dschungelcamp: Regelbruch! Mit dieser Vorschrift kann Jolina einfach nicht umgehen

Am Tag vor dem großen Finale brodelt es gewaltig im Dschungelcamp. Die Kandidaten bekommen eine ziemlich unangenehme Aufgabe von RTL gestellt. Da wird sogar die sonst so regelkonforme Jolina Mennen laut.

Als ihr Cosimo Citiolo dann auch noch Vorwürfe macht, platzt der Influencerin endgültig der Kragen. Nun nimmt sie kein Blatt mehr vor den Mund und erklärt dem Checker vom Neckar, wieso sein Verhalten im Dschungelcamp schon lange inakzeptabel sei.

Jolina wettert gegen Dschungelcamp-Spiel: „Entspricht nicht meinen Prinzipien“

RTL fordert die Dschungelcamper dazu auf, mithilfe eines grünen und eines roten Blattes zu kennzeichnen, wer von ihnen den Sieg auf jeden Fall und wer überhaupt nicht verdient hat. Dass diese Challenge Zündstoff bietet, liegt auf der Hand. Während sich Lucas Cordalis und Gigi Birofio, die zuletzt für großen Ärger im Camp gesorgt haben, dabei noch unter Kontrolle haben, poltert dieses Mal Jolina los.

Auf die Frage, wem sie den Sieg am meisten gönne, antwortet sie wie die anderen Teilnehmer: „Ich gebe das grüne Blatt mir selber.“ Als es darum geht, welcher Camper am wenigsten Gewinner-Qualitäten hat, stößt die 30-Jährige an ihre Grenzen und bricht erstmals bewusst die Regeln der RTL-Show. „Ich möchte kein rotes Blatt verteilen, entspricht nicht meinen Prinzipien, finde ich nicht menschlich. Ich habe mich seit Tag eins an die Regeln gehalten, aber ich finde meine Prinzipien wichtiger als Regeln“, erklärt sie.

Dass sich in den ehrlichen Worten auch kleine Spitze gegen Cosimo versteckt, macht Jolina mit folgender Aussage deutlich: „Ich finde es nicht in Ordnung, jemandem ein Scheiß-Gefühl zu geben, auch wenn ich Differenzen – unter anderem mit dir habe, Cosimo.“ Der ehemalige DSDS-Kandidat hat wenige Minuten zuvor behauptet, dass Jolina den Sieg am wenigsten verdiene. „Immer, wenn ich was gesagt habe, hatte ich immer das Gefühl, dass mein Wort nicht richtig zählt“, so der 41-Jährige. Dass Jolina ihn in einem anderen Spiel als „niveaulos“ bezeichnet hat, habe Cosimo gekränkt.

Nachdem jeder der fünf Halbfinalisten seine Stimmen verteilt hat, entfacht ein hitziger Streit zwischen Jolina und Cosimo. Der Musiker kann es nicht lassen und betont immer wieder, dass er sich von der YouTuberin nicht akzeptiert fühle. Da brennen bei Jolina alle Sicherungen durch: „Stopp, Cosimo! Du wirfst mir gerade vor, dass ich immer große Worte schwinge und das ist das, was du den ganzen Tag machst. Es geht mir dermaßen auf meinen nicht vorhandenen Sack. Dein Verhalten ist dermaßen respektlos.“

Doch es hilft nichts, Cosimo und sie reden buchstäblich aneinander vorbei. „Du redest auch manchmal über Sex“, entgegnet er der Brünetten patzig. Dass das gar nicht der Punkt ist, will er offenbar nicht wahrhaben. „Respektlos, nicht sexistisch. Respekt bedeutet, einander zuzuhören. Und nicht dich zu entschuldigen, weil dir eine Entschuldigung eine fucking Sendezeit bringt, das ist das Einzige, wofür du hier bist. Du bist ein Riesenbaby, das nicht gelernt hat, eine Diskussion zu führen“, keift Jolina ihren Mitstreiter an.

Alle Folgen vom Dschungelcamp 2023 sind online in der Mediathek von RTL+ abrufbar. Das Finale startet am Sonntag, den 29. Januar, ab 22.15 Uhr live bei RTL.