Dschungelcamp: Drastische Regeländerung kurz vorm Finale! Promis müssen sich warm anziehen

Ein Jahr lang mussten die RTL-Zuschauer auf eine neue Staffel vom Dschungelcamp warten. Jetzt ist die Camp-Zeit von 2023 schon fast wieder vorbei und die Frage, wer als Gewinner oder Gewinnerin mit der Krone auf dem Kopf zurück nach Deutschland fliegen wird, wird immer präsenter.

Wir halten dich in unserem Liveticker auf dem Laufenden. Hier erfährst du als Erster, wer der Gewinner des Dschungelcamps 2023 ist:

Samstag, der 28. Januar

15.42 Uhr Uhr: RTL ändert die Regeln im Dschungelcamp

Mittlerweile besteht das Dschungelcamp nur noch aus fünf prominenten Hobbycampern. Weil das aber immer noch zu viele fürs Finale sind, will RTL jetzt gnadenlos aussortieren. Den Anfang der Ausstiege machte Verena Kerth. Sie musste als Erste ihr Lager räumen, konnte sich anschließend allerdings über einen Hochzeitsantrag von ihrem Freund Marc Terenzi freuen.

Als Letztes flog Papis Loveday aus der Show. Bleiben noch Gigi, Cosimo, Jolina, Djamila und Lucas. Und während Lucas Cordalis sich bereits als Dschungelprinz betitelte, steigen Cosimo, Jolina und Djamila im Ansehen der Zuschauer. Zumindest lassen die Social-Media-Kommentare der letzten Tage darauf schließen.

Während sich aktuell aber noch alle in Sicherheit wähnen, verkündet RTL am Samstagmittag (28. Januar): „Heute Abend müssen nämlich zwei Promis das Camp verlassen – im Finale ist nur Platz für drei.“ Bislang wurde immer nur ein Prominenter rausgewählt, jetzt trifft es gleich zwei.

++Dschungelcamp: Tessa spricht Klartext – so hat ihr die RTL-Show zugesetzt++

Es sind bittere Aussichten für die Stars. Immerhin befinden sie sich alle gerade im Endspurt auf die Krone und nicht zu vergessen, sie kommen dem Preisgeld von 100.000 Euro immer näher. Das winkt der Person, die sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann.

Cosimo hatte bereits angedeutet, dass er das Geld gut gebrauchen könnte. Er sagte, er sei aktuell in einer Phase, in der er von Reality-Formaten abhängig sei, um so seine Schulden bezahlen zu können.

Mehr News:

Bleibt abzuwarten, wer am Ende gewinnt und wer noch kurz vorm Schluss „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, ruft. Nach den Strapazen der letzten Tage dürfte allerdings sicher sein, dass sich jeder von ihnen auf geregeltes Essen und eine warme Dusche freut.

Alle Folgen vom Dschungelcamp gibt’s online in der RTL-Mediathek bei RTL+.