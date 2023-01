Dschungelcamp: Zoff mit Jolina – Cosimo wird deutlich: „Entsteht durch Eifersucht“

Bitter! Einen Tag vor dem großen Dschungelcamp-Finale 2023 muss Cosimo sein Lager räumen und das Camp verlassen. Dabei standen die Chancen für den Checker vom Neckar zunächst eigentlich gut. Zwischenzeitlich mauserte sich der Entertainer und ehemalige DSDS-Kandidat zum echten Publikumsliebling.

Kurz vor dem Show-Aus schien seine gute Laune plötzlich wie verflogen. Mit Teamkollegin Jolina Mennen, lieferte er sich dann noch einen handfesten Schlagabtausch. Im Interview mit dieser Redaktion lässt er die Szenen nochmal Revue passieren und äußert einen üblen Verdacht, wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Dschungelcamp: Cosimo reagiert auf Beleidigungen

Als es darum geht, wer die Krone verdient hat und wer nicht, geraten Jolina und Cosimo im Dschungelcamp ordentlich aneinander. Es ist eine große Überraschung, immerhin wirkten die beiden zuvor eigentlich immer ganz freundschaftlich.

Im Eifer des Gefechts nennt Jolina Cosimo dann einen Clown und bezeichnet ihn als lächerlich. Die Beleidigungen treffen den Italiener schwer und sind auch nach seinem Auszug nicht vergessen.

Im Interview mit dieser Redaktion sagt Cosimo: „Eigentlich war doch alles in Ordnung. Natürlich, als Italiener redet man dazwischen. Aber sie hatte mit jedem mal Themen, bei denen ihr dazwischen geredet wurde und da hat sie nie etwas gesagt. Bei mir hat sie immer angeeckt. Vielleicht war ich ein starker Charakter und das fand sie wahrscheinlich nicht so gut, weil sie eigentlich ein starker Charakter sein möchte.“ Cosimo hat einen klaren Verdacht, was eigentlich hinter ihrer Anfeindung steckte und sagt: „So etwas entsteht meistens durch Eifersucht.“

Dschungelcamp-Zoff noch nicht vorbei? Cosimo wird deutlich

Bei der Frage „Also glaubst du, hat Jolina aus Eifersucht so gehandelt?“, wird Cosimo nochmal konkret. Er sagt: „Weiß ich nicht, man darf doch keinen Menschen beleidigen, das ist doch nicht in Ordnung. Wenn ein Mensch dir nicht gefällt, dann packst du ihn dir und redest mit ihm allein. Sie hat mich vor der Öffentlichkeit beleidigt. Clown ist eigentlich jemand, der Kinder unterhält und ich bin Entertainer.“

Dann räumt er ein: „Und selbst wenn ich mal der Clown gewesen sein sollte und ihr das nicht gepasst hat, ich bin gerne der Clown gewesen, weil ich die Menschen unterhalten wollte. Wenn es ihr nicht gefällt, dann ist das ihr Problem. Die anderen standen zu mir.“

Bleibt abzuwarten, wie sich die beiden beim großen Wiedersehen verhalten. Am Montagabend (30. Januar) bringt RTL die Camper und den Gewinner der Staffel noch ein letztes Mal zusammen. Klingt, als gäbe es hier einiges zu bereden.