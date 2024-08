Feuer-Drama bei Dschungelcamp-Star Mola Adebisi – „Unser größter Alptraum!“

Aktuell sieht man Moderator Mola Adebisi im Dschungelcamp der Legenden bei RTL. Dort kämpft er um die Krone und das Preisgeld von 100.000 Euro. Um dahin zu kommen, muss er harte Dschungelprüfungen überstehen und seinen größten Ängsten ins Auge blicken.

Doch nicht nur im TV erlebt der Dschungelcamp-Star echte Horror-Szenarien. Auch im echten Leben kam es neulich zu einem wahren Schockmoment für Mola Adebisi und seine Partnerin Adeline. Sie wurden von lichterlohen Flammen aus dem Schlaf gerissen!

Dschungelcamp-Star erlebt Schreckmoment

Wie Mola Adebisi selber auf Instagram teilt, brannten in der Nacht zu Freitag (30. August) plötzlich zwei Häuser in der Nachbarschaft. Der Dschungelcamp-Star und seine Partnerin wurden von lauten Schreien geweckt und sahen anschließend, wie die Häuser in Flammen standen. „Unser größter Alptraum“, schreibt er zu den Bildern.

Gegenüber Bild erklärt der Dschungelcamp-Star im Anschluss: „Das war ein irrer Schock, weil du dich bei den Flammen auch plötzlich so machtlos fühlst. Ich danke der Feuerwehr, die alles gegeben und Schlimmeres verhindert hat.“ Kurz nach der Horror-Nacht kommt ein übler Verdacht auf.

War es Brandstiftung?

Wie das News-Portal „anc-newswire“ berichtet, geht man vor Ort tatsächlich von Brandstiftung aus. „Die Feuerwehr warnt vor einer hohen Rauchentwicklung. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie die Lüftung auszuschalten, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.”

Mola Adebisi und seine Partnerin sind mit einem Schock davongekommen. Doch diese schreckliche Nacht werden die beiden wohl so schnell nicht mehr vergessen können.