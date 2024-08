„Dschungelcamp“-Legende traut sich nicht in die Öffentlichkeit – der Grund macht traurig

Fans des „Dschungelcamp“ kamen im August voll und ganz auf ihre Kosten! Denn zum 20-jährigen Jubiläum von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kehrte das RTL-Format auf die Bildschirme zurück. Der Clou: Ehemalige Kandidaten ziehen erneut in das Camp ein – dieses Mal ging es für die Promis in die südafrikanische Wildnis.

Mittlerweile lichtet sich schon wieder das Feld im Kampf um die Dschungelkrone. Während unter anderem Reality-TV-Stars Gigi Birofio, Sarah Knappik oder Georgina Fleur sich weiterhin Ekel-Prüfungen stellen, hat sich eine Ex-Dschungelkönigin schon seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Grund macht traurig.

„Dschungelcamp“-Star lebt zurückgezogen

Ingrid van Bergen gilt als einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Als Lissy Flemming erlangte sie in „Rosen für den Staatsanwalt“ (1959) erste Bekanntheit und konnte sich nach diesem Durchbruch eine Rolle nach der anderen sichern. Als krönenden Abschluss ihrer Karriere machte sie auch vor dem „Dschungelcamp“ nicht halt und zog 2009 mit 77 Jahren als älteste Kandidatin in die RTL-Show ein.

In dem Reality-TV-Format konnte sich van Bergen erneut als echter Publikumsliebling beweisen. Doch dies blieb weitestgehend ihr letzter Auftritt vor den Kameras. In einem Interview mit dem „Freizeit König“ enthüllt sie nun den traurigen Grund.

„Dschungelcamp“-Star gesteht: „Niemand soll mich so sehen“

Denn die heute 93-Jährige zog sich im Jahr 2020 eine heftige Verletzung zu. Ein Oberschenkelhalsbruch machte ihr schwer zu Schaffen, inzwischen sitzt die Schauspielerin im Rollstuhl. Seitdem lebt Iris van Bergen zurückgezogen auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide. Dabei stets an ihrer Seite: Ihre Freundin, mit der sich die Dschungelkönigin eine Wohngemeinschaft aufgebaut hat.

Ihr aktueller Gesundheitszustand trifft van Bergen hart: „Ich war immer so eine starke Person, da möchte ich jetzt nicht so hilfsbedürftig aussehen. Niemand soll mich so hilflos sehen“, offenbart sie weiter im Interview.

Auch wenn das Leben im Rampenlicht von Iris van Bergen glorreich klingt, hängen dunkle Wolken über der Vergangenheit des „Dschungelcamp“-Stars. In den 70er Jahren erschoss sie im Alkohol- und Tablettenrausch einen Menschen. Im Gefängnis lernte sie dann ihre heutige WG-Freundin kennen. Auch 40 Jahre später sind die beiden Frauen noch miteinander verbunden.