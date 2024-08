„Dschungelcamp“: Bekannte packen aus: „Übergriffig und eklig“

Im Dschungelcamp ist es still geworden, seit Giulia Siegel (49) ihre Koffer packte. Die DJane, die während ihres Aufenthalts im Camp mit vielen aneinandergeriet, hat sich besonders durch einen Streit mit Kader Loth (51) ins Abseits manövriert. Doch die Schatten ihrer Zeit im Dschungel reichen weit über die Palmen hinaus.

Auf dem AEDT-Sommerfest äußerten sich nun ferne Bekannte von Giulia ganz offen. So hat beispielsweise Xenia Prinzessin von Sachsen (38) keine besonders rosigen Erinnerungen an Giulia…

„Dschungelcamp“: Sie sprechen Klartext

„Sie kam ungefragt zu mir und hat gesagt: ‚Du musst Dir ganz dringend die Schlupflider machen lassen'“, erzählt sie im Gespräch mit „Promiflash“. Xenia fühlt sich durch Giulias Kommentar verletzt und beschreibt das Verhalten der 49-Jährigen als „übergriffig und eklig“. Xenia weiter: „Ich glaube, es ist ihr egal und […] dass sie immer sagen wird, das ist ihre Meinung und es ist ihr Recht, ihre Meinung zu sagen. Aber es ist nicht ihr Recht, etwas zu sagen, was andere verletzt.“

Sanja Alena (32), die 2020 als Verführerin in „Temptation Island V.I.P.“ mit Giulia und ihrem Partner Ludwig Heer (43) zu tun hatte, pflichtet Xenia bei. „Sie zeigt ihr wahres Gesicht, wer sie wirklich ist, manipulativ, würde ich sagen. Sie ist halt nicht der Mensch, für den sie sich ausgibt“, betont sie. Auch TV-Star Michelle Monballijn findet, dass Giulias öffentliche Reaktionen auf ihr Verhalten selbstverschuldet sind: „Giulia ist so lange im Geschäft und muss auch wissen, was ausgestrahlt wird.“

Doreen Steinert (37) hingegen sieht die Dinge anders. Die Sängerin glaubt, dass der Schnitt im Dschungelcamp ein schlechtes Licht auf Giulia geworfen hat. „Ich glaube, so wie es im Dschungel aussieht, ist es gar nicht abgelaufen. So viel Unsinn kann nicht nur eine Giulia Siegel von sich geben, oder?“, fürchtet sie im Interview mit „Promiflash“.

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.