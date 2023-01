Dschungelcamp: Jolina Mennen teilt vor Einzug aus – „Ich fand dich schon immer scheiße“

In wenigen Tagen ist es so weit: Das RTL-Dschungelcamp geht wieder los. Mit dabei sind eine Gruppe abenteuerlustiger Promis – darunter Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge und Verena Kerth. Eine Teilnehmerin, die noch am Anfang ihrer TV-Karriere steht und es trotzdem nach Australien geschafft hat, ist Jolina Mennen.

Die 30-Jährige ist durch ihre Beauty-Videos bei YouTube und ihre große Reichweite bei Instagram bekannt geworden. Vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp wird die sonst so gut gelaunte Influencerin plötzlich ziemlich deutlich.

Jolina Mennen muss im Dschungelcamp zurückstecken: „Finde ich richtig scheiße“

Nach ihrer Glanzleistung beim RTL-Turmspringen geht es für Jolina Mennen direkt in den australischen Dschungel. Die Bremerin, die das Dschungelcamp bisher nur von der Couch verfolgt hat, zieht nun tatsächlich neben Kandidaten wie Lucas Cordalis und Cosimo Citiolo ins TV-Camp ein. „Ich glaube, die Erfahrung wird richtig wild. Es ist natürlich eine sehr große Herausforderung“, betont sie in ihrem Podcast „trotzdem geil“.

Was ihr am meisten Kopfschmerzen bereitet? Die Influencerin, die normalerweise zehn Stunden pro Tag am Smartphone hängt, wird auf kalten Entzug gesetzt. Im Dschungelcamp gilt schließlich Handyverbot. Und auch von ihrem geliebten Kaffee muss sich Jolina Mennen für die zwei Wochen trennen. „Ich habe nur abgekochtes Wasser aus dem Fluss. Das finde ich richtig scheiße“, muss sich der Social-Media-Star eingestehen.

Dschungelcamp-Kandidatin stinksauer: „Ich sag‘ jetzt keinen Namen“

Wie schlecht gelaunt Jolina dann sein könnte, lässt sie bereits im gemeinsamen Podcast mit ihrem Ehemann Florian durchblicken. Denn schon vor dem Start des Dschungelcamps platzt der 30-Jährigen der Kragen. Mit ihrer Teilnahme an der RTL-Kultshow will sie es endlich allen beweisen, die Jolina verspottet haben.

„Ich habe es gestern Abend mal in meinen WhatsApp-Status gepostet, dass ich mitmache. Ich poste eigentlich nichts in meinen WhatsApp-Status, aber da habe ich es reingepostet als kleines ‚Fuck you‘ an alle Leute, die noch von früher meine Nummer haben und die immer über mich und meine YouTube-Videos gelästert haben“, gibt sie zu. Jahrelang hat die Influencerin sich für ihr Hobby und ihren heutigen Beruf rechtfertigen müssen. Nun hat sie es damit in eine der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen geschafft.

Selbstverständlich bleibt der Post nicht unbemerkt und so melden sich kurz darauf ihre ehemalige Chefin, Ex-Arbeitskollegen und Schulfreunde bei ihr. Unter all den Glückwünschen versteckt sich sogar eine Schulkameradin, die Jolina früher als „Lauteste“ gehänselt hat. „Ich sag‘ jetzt keinen Namen, aber das ist richtig widerlich! Ich bin mir sicher, dass solche Leute dann ganz stolz erzählen: ‚Wir waren früher auch beste Freunde.‘ Nee, waren wir nicht! Ich fand dich schon immer scheiße. Ich weiß gar nicht, warum ich dir jemals meine Nummer gegeben habe“, platzt es aus der empörten Dschungelcamp-Kandidatin.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet am 13. Januar 2023 um 21.30 Uhr live bei RTL.