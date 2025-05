Bürgergeld: Ex-Obdachlose hat endlich eine neue Wohnung – doch zufrieden ist sie nicht

Der Sender RTL2 hat mit Sozialhilfe-Serien wie „Hartz und Herzlich“ oder „Armes Deutschland“ einen wahren Hit gelandet. Über mehrere Monate hinweg begleiten Fernsehteams Bürgergeld-Empfänger in ihrem Alltag und porträtieren ihre alltäglichen Herausforderungen.

Auch Protagonistin Pamela hat nicht nur die Schattenseiten des Lebens erleben dürfen. Zwei Jahre lang hat der „Hartz und Herzlich“-Star für eine neue Wohnung gekämpft, nach ihrer Obdachlosigkeit und Aufenthalten in Hostels ist ihr größter Wunsch nun endlich Realität geworden. Doch bereits kurz nach dem Einzug macht sich bei der 58-Jährigen schlechte Stimmung breit.

Bürgergeld: Pamela verliert die Geduld

Nach einer mehrjährigen verzweifelten Suche ist Pamela endlich in ihrer neuen Wohnung angekommen. Genau wie viele Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfänger hatte auch die 58-Jährige große Probleme dabei, eine neue Bleibe für sich zu finden. Doch nun ist ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen und die Ex-Obdachlose sitzt in ihren eigenen vier Wänden.

Doch so richtig entspannen kann sich Pamela noch nicht. Denn bisher ist noch keine ihrer Möbelbestellungen angekommen. Der „Hartz und Herzlich“-Star berichtet entrüstet: „Ich hab jetzt keinen Schrank und kein Bett, in dem ich schlafe. Ich habe Gott sei Dank die Matratze. Jetzt werde ich noch einen Beschwerdebrief schreiben. Und dann ist das erledigt. Ich kann das nicht, weil ich kriege irgendwann einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder irgendwas.“ Die verspätete Lieferung scheint Pamela beinahe in den Wahnsinn zu treiben.

Doch zu Hause sitzen und auf die Möbellieferung warten, kann Pamela auch nicht. Denn die „Hartz und Herzlich“-Protagonistin arbeitet auf dem Oktoberfest, um sich einen LKW-Führerschein finanzieren zu können. Wie viele Bürgergeld-Empfänger möchte sie nämlich einen neuen Karriereweg einschlagen. In Zukunft träumt Pamela von einem Job als LKW-Fahrerin. Doch vorerst konzentriert sich die 58-Jährige auf das Einrichten ihrer neuen Bleibe.

Drei Wochen wartet Pamela bereits auf die Möbellieferung, die sich verspätet. Doch langsam reißt auch der Reality-TV-Protagonistin der Geduldsfaden. Wütend schnaubt sie: „Ich hab ja viel Geduld. Aber wenn meine Geduld am Ende ist, dann ist meine Geduld am Ende. Und dann kann ich ganz schnell ungeduldig werden! (…) Ich hab die Schnauze so voll!“ Viel länger möchte Pamela nicht auf ihrer Matratze auf dem Boden schlafen müssen.

Es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis Pamela ihre Wohnung endlich einrichten kann. Bis dahin muss sich der Sozialdoku-Star wohl weiterhin in Geduld üben.