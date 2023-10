Drake verkündet traurige Nachrichten – seine Fans sind besorgt

Fans von Drake müssen jetzt ganz stark sein: Der Sänger hat eine Karrierepause angekündigt. Seine Anhänger müssen also künftig auf neue Musik des „One Dance“-Interpreten verzichten. Der Grund dürfte vielen von ihnen Sorge bereiten.

Der kanadische Rap-Star Drake zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Er will eine Auszeit von „einem Jahr oder länger“ nehmen, um „wieder auf die Beine zu kommen“. Er werde wohl für eine Weile keine Musik machen, sagte Drake am Freitag (6. Oktober) in der Show „Table for One“ beim Radiosender SiriusXM.

Drake will sich um seine Gesundheit kümmern

Seinen Fans dürften diese Aussagen Sorge bescheren, doch Drake betont, es handele sich um „nichts Ernstes“, er habe aber seit Jahren „alle möglichen komischen Probleme mit dem Magen“. Nun wolle er sich um seine Gesundheit kümmern. Auf eine genaue Diagnose ging er nicht ein.

Er werde „eine Zeitlang keine Musik machen“, sagte Drake weiterhin. Außerdem sprach er von Verpflichtungen, die er gegenüber Menschen erfüllen wolle, denen er „Dinge versprochen habe“. Drake kündigte seine Karrierepause wenige Stunden nach der Veröffentlichung seines neuen Albums „For All The Dogs“ an.

Für das neue Album arbeitete Drake unter anderem mit Bad Bunny zusammen

Mit „For All The Dogs“ hatte Drake am Freitag (6. Oktober) sein achtes Studioalbum mit 23 Stücken veröffentlicht. Er arbeitete dafür mit Kollegen wie 21 Savage, J. Cole, SZA, Sexyy Red oder Bad Bunny zusammen. Sein voriges Album „Honestly, Nevermind“ war im Juni 2022 erschienen. Seine Fans werden ihm die Auszeit mit Blick auf seine Gesundheit mit Sicherheit verzeihen. (mit dpa)

