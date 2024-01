Mark Forster teilt Schnappschüsse aus London: Doch Fans sind besorgt

Er ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Sänger und auf den Bühnen des Landes zu Hause. Mark Forster sang sich mit Hits wie „Au revoir“ und „Chöre“ in die Herzen seiner Fans.

Der mittlerweile 41-Jährige verzauberte Fernsehzuschauer außerdem als Coach der Prosieben-Show „The Voice Kids“ und nahm an der vierten Staffel des Vox-Hits „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ teil. Im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlichte der Sänger sein neues Album namens „Supervision“ und rührt in diesen Tagen die Werbetrommel für seine bevorstehende Tour. Doch den Fans des Musikers bereitet ein Detail große Sorgen.

Mark Forster auf den Straßen Londons

Gemeinsam mit Amazon Music ist Mark Forster in der vergangenen Woche nach London gereist, um sein neues Album zu bewerben. Nun teilt der Musiker Fotos der Reise mit seinen 1,1 Millionen Instagram-Followern. Auf dem ersten Bild sieht man den Sänger auf den Straßen der Großstadt, Forster ist eine Teddy-Jacke gehüllt und starrt ins Leere. Auf dem zweiten Foto des Karussell-Posts sieht man den Sänger im Auto sitzen, in der Hand hält Forster einen Laptop. Auf dem Computer klebt ein Sticker mit der Aufschrift „Achtung, dieses Objekt ist Eigentum von Mark Forster“. Der Aufkleber ist ein Überbleibsel einer irren Aktion, die der Musiker vor Kurzem mit seinen Fans teilte (mehr dazu hier).

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Das dritte Video ist ein Ausschnitt aus der Musik-Session, die Mark Forster in London veranstaltete. Die weiteren Fotos zeigen den gepackten Koffer des Sängers, Forster beim Verspeisen eines abendlichen Snacks und den Musiker lethargisch auf dem Sofa eines Tonstudios liegend. Den Sänger scheint die Reise in die Weltstadt sichtlich erschöpft zu haben. Doch die Fans des „The Voice“-Stars können sich über die Schnappschüsse nicht uneingeschränkt freuen. Ein kleines Details bereitet den Followern des Promis nämlich Sorgen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besorgte Kommentare der Fans

Den Fans von Mark Forster fällt der abwesende Blick des Sängers, der in jedem der geposteten Fotos sichtbar wird, auf. Die fröhliche und humorvolle Art, für die der Musiker bekannt ist, wirkt wie weggeblasen. Unter dem Beitrag häufen sich daher besorgte Kommentare von seinen Fans:

„Langsam mache ich mir Sorgen. Alles gut? Kein Lächeln, kein Lachen, nur noch irgendwie traurig!“

„Warum guckst Du denn bloß immer so traurig?“

„Irgendwas stimmt mit Mark nicht…“

„Da fehlt mir das Lächeln Mark!“

Einen Grund für die fehlende Euphorie des Musikers könnte das Fieber sein, unter dem Forster in London zu leiden schien.

Ob Mark Forster in Zukunft auch wieder lächelnde Schnappschüsse teilen wird, bleibt abzuwarten. Auf die bevorstehende Arena-Tour des Musikers freuen sich seine Fans jedoch so oder so.