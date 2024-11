Lotto-König Chico macht Fans unglaubliches Angebot – doch er stellt eine klare Bedingung

Lotto-König Chico fällt ja immer wieder durch irre oder witzige Aktionen auf (wie zum Beispiel hier). Doch jetzt macht er seinen Fans ein unglaubliches Angebot.

Die werden begeistert sein. Doch nicht zu früh freuen! Chico stellt eine ganz klare Forderung. Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel.

Lotto-König Chico mit irrer Aktion – doch es gibt einen Haken

Lotto-König Chico hat schon wieder die nächste Aktion in Planung. Und dabei bezieht er seine Fans mit ein. Was hat er vor? Will er sein Geld verschenken? Sich für den Playboy ausziehen? Nein, nichts dergleichen. In seiner neuesten Story auf Instagram berichtet er von einer Kooperation mit dem MediaMarkt in Dortmund-Eving. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro soll jeder Kunde des Elektromarktes ein Los erhalten mit der Chance auf den Gewinn einer PlayStation 5. Die Aktion laufe noch bis zum 30. November.

Da sollten sich nicht nur Fans der Konsole beeilen. Auch die Fans von Lotto-König Chico bekommen hier eine einmalige Chance: Denn der Lotto-Millionär ist persönlich am 30. November vor Ort, um den Gewinner zu ziehen. Zudem verspricht Chico den Gewinner zu umarmen und Fotos mit ihm zu machen. Für Fans sollte das ein echter Anreiz sein. Doch nicht zu früh freuen, Chico stellt noch eine harte Bedingung.

Chico hat eine klare Forderung

Im Video erklärt er: „Unter einer Bedienung. Derjenige, der das gewinnt, muss mit mir einen Tanz machen.“ Sonst würde man die Konsole nicht erhalten. Die einen sehen das wohl eher als Drohung, richtige Chico-Fans freut das Angebot sicher. Mal schauen, was daraus wird. Zumindest sei er dafür bekannt, dass er gerne tanzt, sagt Chico selbst in seiner Instagram-Story.

Wer dabei sein will, kann am 30. November in den MediaMarkt in Dortmund-Eving kommen. Lotto-König Chico verspricht, dass er auch mit allen Fans Fotos machen würde. Klingt auf jeden Fall nach einer witzigen Aktion!