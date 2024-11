Lotto-König Chico: Jetzt gibt er auch noch seinen Porsche ab – „Schockiert“

Bei Lotto-König Chico ist immer etwas los! Der Millionär aus Dortmund nimmt seine Fans beinahe täglich in sein Leben mit, zeigt auf Instagram, was er sich gönnt und leistet – oder auch, was er abgibt.

So offenbarte der Lotto-König erst kürzlich, dass er seinen Ferrari schweren Herzens abgeben muss, denn auch sein Geldbrunnen fließt nicht ewig (hier mehr dazu). Jetzt nimmt Chico auch plötzlich Abschied von einem weiteren Luxusschlitten. Der schwarze Porsche kommt weg – zumindest zeitweise.

Lotto-König Chico: Abschied von Porsche

Ein Penthouse am Phoenix-See Dortmund, dutzdene Winterjacken, einen Ferrari und einen Porsche – Statussymbole hat Lotto-Chico wohl genug und zeigt diese auch gerne. Doch der Dortmunder scheint immer bescheidener zu werden. Von seinem Ferrari trennte er sich bereits komplett und auch auf den Porsche kann er offenbar zeitweise verzichten.

In seiner Instagram-Story am Donnerstag (31. Oktober) zeigt der Lotto-Millionär, dass er den Schlitten zur Reinigung abgibt. „Komm mal her, guck mal hier wie dreckig mein Auto ist“, erklärt er, während er in einer Garage des Autopflegezentrums „Care Perfomance“ in Dortmund steht.

Die Kamera filmt in das Innenleben des Autos, man sieht jede Menge Blätter und sonstigen Schmutz in dem teuren Wagen. „Und ihr werdet alle schockiert sein, wenn ich den gleich wieder abhole“, verspricht der Dortmunder.

Lotto-König Chico: Das steckt hinter der Aktion

Für Chico ist „Care Perfomance“ die richtige Adresse, „wenn ihr auch so ein dreckiges Auto habt und nicht wisst, wohin damit.“ In einem Video, dass er bereits vor einigen Tagen auf Instagram veröffentlichte, gibt er zu, sein Auto schlecht behandelt zu haben. Es war sowohl innen und außen sehr mitgenommen, als es zu dem Autopflegezentrum kam.

Auch „Care Performance“-Inhaber Ron-Adrian Buretzki war direkt klar, dass er viel Arbeit in Chicos Luxusschlitten investieren muss.

Am Ende hat es sich aber gelohnt: Als der Lotto-Millionär sein Auto wieder abholen kann, ist es mit einer Plane verdeckt, um den „Wow-Effekt“ zu verstärken. Tatsächlich kann Chico seinen Augen kaum trauen, als sein geliebter – und frisch polierter – Porsche enthüllt wird. Damit der Wagen eine Weile so glänzend und sauber bleibt, verzog sich der Millionär übrigens erst einmal in den Dubai-Urlaub. Währenddessen wartet sein schwarzer Sportwagen in der heimischen Tiefgarage auf den nächsten Einsatz.