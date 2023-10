ZDF: Abschied von Serien-Kultstar steht fest – für Fans wird es bitter

Es war eine traurige Nachricht, als ZDF-Star Stefan Jürgens im November 2020 seinen Abschied aus der Krimiserie „SOKO Wien“ verkündete.

Der Schauspieler mimte 14 Jahre lang die Rolle des Majors Carl Ribarski bei der Wiener Wasserpolizei. Aufgrund des langen Produktionsvorlaufs konnten die ZDF-Zuschauer noch einige Episoden mit Stefan Jürgens sehen. Doch sein Abschied rückt nun endgültig immer näher, was seine Fans traurig stimmen dürfte.

Schon in diesem Monat fällt die letzte Klappe mit dem 60-Jährigen bei „SOKO Wien“.

ZDF: Abschied von „SOKO Wien“ – letzte Klappe für Stefan Jürgens

Bereits am Freitag (6. Oktober) fällt der Startschuss mit seinen letzten drei Folgen der Krimiserie, am 20. Oktober ist dann die finale Folge am Start. Stefan Jürgens blickt wehmütig auf die lange Zeit bei dem ZDF-Format zurück.

„Ich denke gerne an die Wiener Jahre mit diesem großartigen Team zurück. Wir haben es ganz schön krachen lassen und die Rolle des Carl Ribarski ist mir sehr ans Herz gewachsen“, so Jürgens gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“.

„Auch wenn heute ganz andere, wunderbare Aufgaben anstehen, diese 14 Jahre bei der „SOKO Wien“ werden mir immer in guter Erinnerung bleiben.“ Mit neuen Aufgaben meint der ZDF-Star aus Unna (in NRW) unter anderem sein neues Live-Programm „So viele Farben“ und seiner Lese-Tour „Nenn‘ es Liebe“.

Stefan Jürgens ist neben der Schauspielerei also auch als Musiker und Comedian tätig und spielt obendrein Theater. Am 14. Dezember steht er im Theaterstück „Warten auf Godot“ in Wien auf der Bühne – dann gehört die ZDF-Serie „SOKO Wien“ längst seiner Vergangenheit an.

