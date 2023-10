Markus Lanz: Als sein Gast DAS sagt, platzt dem Moderator der Kragen – „Das regt mich total auf!“

„Der Osten ist für den Westen keine Himmelsrichtung, sondern das Rückständige, Unkultivierte, Barbarische. Wir Ostdeutschen machen uns nicht klein, wir werden klein gemacht.“ Mit diesen und anderen Worten polarisiert Autor Dirk Oschmann seit der Veröffentlichung seines Buches „Der Osten ist eine westdeutsche Erfindung“ enorm.

Bei Markus Lanz will der Professor für Neuere deutsche Literatur am Mittwoch (4. Oktober) noch einmal über seine Thesen sprechen. Doch was er zu sagen hat, macht den ZDF-Moderator wütend. Vor allem ein Satz kann und will Markus Lanz nicht auf sich beruhen lassen – ihm platzt während der Talkshow geradezu der Kragen.

Markus Lanz: „Was ist ein Ostdeutscher?“

Dirk Oschmanns Buch schaffte es nach der Veröffentlichung im Februar 2023 auf die Bestsellerliste. Der in Gotha geborene Literaturwissenschaftler gibt selbst zu, ein „zorniges Buch“ geschrieben zu haben.

+++ Markus Lanz: Studio-Gast will flüchten – Moderator greift ein +++

Das beweisen unter anderem Sätze wie: „Im herrschenden Diskurs heißt Osten vor allem Hässlichkeit, Dummheit, Faulheit, heißt Rassismus, Chauvinismus, Rechtsextremismus und Armut. Heißt also: Scheitern auf ganzer Linie.“ Oschmann hat als Ostdeutscher selbst einige Erfahrungen machen müssen, die ihm zu denken gaben.

So erzählt er bei Markus Lanz, er hätte eine Veranstaltung in Berlin mit Unternehmern gehabt und hätte sich am Ende von einem der Gäste anhören müssen: „Nun geben Sie doch zu, dass Sie Ostdeutscher sind.“

Markus Lanz platzt der Kragen

Auf die Frage von Lanz, was denn ein Ostdeutscher für ihn überhaupt sei, antwortet sein Gast: „Ich bin jemand, der 1967 in Thüringen in der DDR geboren wurde und der damit natürlich eine bestimmte historische Erfahrung hat, die er mit denen teilt, die auch in der DDR geboren wurden.“ Doch Leute, die in den 50ern in der DDR geboren wären, hätten noch mal einen ganz anderen historischen, politischen Raum erfahren als er selber, erklärt Oschmann weiter. Sie wüssten noch besser, wie heterogen die DDR in sich selbst gewesen sei und wie heterogen der Osten sei.

„Und das ist Teil des Problems, das dazukommt, wenn der Westen über den Osten spricht, nämlich die Heterogenität des Ostens und der Ostdeutschen überhaupt nicht im Blick zu haben. Sondern immer zu glauben, es sei schon immer dasselbe gemeint, wenn man von Ostdeutschen spricht“, so Oschmann, der seinen Gastgeber Markus Lanz plötzlich sauer stimmt.

Lanz: „Machen Sie aber auch gerade. Sie haben jetzt schon zum zweiten Mal gesagt: ‚Der Westen‘. Das regt mich auch total auf! Das einfach so pauschal zu sagen, der Westen. DEN Westen gibt es doch genauso wenig wie DEN Osten!“

Der Autor gibt daraufhin klein bei: „Natürlich. Das ist völlig klar.“

Mehr News:

Nach der vorherigen Aussage seines Gastes, dreht Markus Lanz dessen Buchtitel „Der Osten ist eine westdeutsche Erfindung“ einfach um und stellt in seiner ZDF-Sendung fest: „Also der Westen ist eigentlich eine Erfindung des Ostens, möchte ich mal an dem Punkt sagen.“