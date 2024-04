Markus Lanz: Kurz nach Start gehen Zuschauer auf die Barrikaden – „Nicht auszuhalten! Fernseher aus!“

Es ist wieder so weit. Zum letzten Mal in dieser Woche bittet Markus Lanz am Donnerstagabend (25. April) zum Austausch. Seine Gäste an diesem Abend: CDU-Politiker Jens Spahn, Journalistin Anna Lehmann, Gynäkologin Mandy Mangler und Ökonom Marcel Fratzscher. Doch bevor die Runde so richtig startet und die Diskussionen Fahrt aufnehmen, sind viele Zuschauer schon genervt.

Markus Lanz nimmt Jens Spahn in die Mangel

Wie gewohnt, geht Moderator Markus Lanz erst einmal auf den Politiker der Runde ein. Dieser heißt an diesem Abend Jens Spahn. Die beiden sprechen zunächst über die aktuelle Regierung – ein Thema, das den CDU-Mann sehr deutlich werden lässt.

„Was der Kanzler will, weiß sowieso kein Mensch. Der ist irgendwie abgetaucht oder lebt in seiner eigenen Welt. Und deswegen wollen wir jetzt mithelfen, dass aus diesen Vorschlägen auch Politik wird“, so Spahn. Er sagt auch, dass dringend etwas passieren müsse, da Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner „jeden Tag etwas Unterschiedliches“ erzählen würden. Doch wie kommt der Politiker bei den Zuschauern an?

Markus Lanz: Zuschauer zu Beginn auf 180

Schon nach wenigen Minuten haben die ZDF-Zuschauer die Nase voll. Auf X (ehemals Twitter) diskutieren sie vor allem über die Wahl der Gäste. Und da fällt einer bei vielen deutlich durch:

„Spahn bei Lanz? Da bin ich raus.“

„Immer die gleiche Leier! Nicht auszuhalten! Fernseher aus!“

„Ich kann den Spahn nicht ernst nehmen.“

„Da strauchelt jemand echt schnell. Aufgeregt von erster Sekunde an.“

„Ich bin ein einfacher Mann. Ich schalte den Fernseher ein und sehe Jens Spahn. Ich schalte den Fernseher aus.“

„Es ist wie täglich grüßt das Murmeltier. Den Spahn kriegen wir anscheinend nicht mehr los.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.