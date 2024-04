Markus Lanz: Nach Tempolimit-Streit – Zuschauer genervt! „Schwachsinnige Diskussion“

Am Mittwochabend (24. April) lädt Markus Lanz wieder in seiner gleichnamigen Talkshow zur Diskussion ein. In der Runde mit FDP-Vize Johannes Vogel, Journalist Mark Schieritz, Journalist Wolf Wiedmann-Schmidt und Klimaaktivistin Carla Reemtsma geht es unter anderem um das Thema Tempolimits und CO₂-Einsparung. Eine Debatte, die nicht bei allen Zuschauern gut ankommt.

Markus Lanz drängt FDP-Mann in die Ecke

Markus Lanz ist dafür bekannt, besonders seine Gäste aus der Politik ordentlich in die Mangel zu nehmen. An diesem Abend bekommt er beim Kreuzverhör von FDP-Politiker Johannes Vogel noch Unterstützung von Carla Reemtsma. Die beiden fordern Vogel immer wieder zum Dialog auf und konfrontieren ihn mit Vorwürfen.

+++ Markus Lanz: Zuschauer sind auf 180 – „Man kann nur noch ausschalten“ +++

Hauptkritikpunkt: Das fehlende Tempolimit auf den deutschen Straßen. Johannes Vogel versucht seinen Standpunkt klarzumachen und argumentiert, dass Verkehrsminister Volker Wissing ja bereits aktiv am Klimaschutz arbeite. Er nennt Beispiele, wie den Ausbau des ÖPNV, den Ausbau der E-Lade-Infrastruktur und die Einführung des Deutschland-Tickets. Doch die Zuschauer können bei der Debatte im ZDF-Studio nur den Kopf schütteln.

Markus Lanz: Publikum wird deutlich

Auf X (ehemals Twitter) wird schnell deutlich, dass einige ZDF-Zuschauer diese Diskussion nicht sonderlich gut finden. Kritik wird laut:

„Wir brauchen kein Tempolimit, wenn in Zukunft alle E-Autos fahren, da kommt kein CO2 hinten raus. Schwachsinnige Diskussion.“

„Deutschland macht mit diesem Klimawahn seine Industrie kaputt. Was nützt die CO2-Einsparung, wenn andere Länder nicht mitmachen?“

„Ach FDP, ihr hättet einen Deal machen können: AKW gegen Tempolimit. Jetzt ist es zu spät; und der Druck aufs Tempolimit wird stärker. Ihr könnt es nicht mehr verhindern.“

„Ist die ehrliche Antwort bzgl. Tempolimit nicht einfach die, dass es zu viele Leute im Land geil finden 200 km/h fahren zu können?“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.