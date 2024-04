Markus Lanz: Zuschauer sind auf 180 – „Man kann nur noch ausschalten“

Am Dienstag (23. April) kam es im Studio von Markus Lanz zu teilweise hitzigen Debatten. An diesem Abend diskutiert der Moderator mit seinen Gästen unter anderem über die Ampeldifferenzen rund um die neuen FDP-Wirtschaftspläne, über die Folgen komplizierter Baugenehmigungsverfahren sowie zum Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump.

Dazu begrüßt Markus Lanz die SPD-Politikerin Klara Geywitz, Tübinger OB Boris Palmer, Journalistin Kerstin Münstermann und USA-Expertin Rieke Havertz in seiner gleichnamigen Talkshow. Dabei sorgt vor allem ein Gast nicht nur für Aufreger im ZDF-Studio, sondern auch bei den Zuschauern vor den Bildschirmen.

Markus Lanz nimmt SPD-Politikerin ins Visier

Der Moderator ist dafür bekannt, dass er vor allem versucht, die Politiker der Runde mit direkten Fragen aus der Reserve zu locken. So auch an diesem Abend. Markus Lanz möchte nämlich an einem Punkt wissen, was Klara Geywitz von dem Zwölf-Punkte-Plan der FDP hält.

Diese antwortet nüchtern: „Parteien schreiben Sieben-, Zehn- und Zwölf-Punkte-Programme, seitdem es sie gibt – und besonders gerne vor Wahltagen!“ Der Moderator kontert daraufhin: „Kann es sein, dass Sie die FDP so gar nicht ernst nehmen?“ So ganz verneinen kann die Bundesbauministerin das Ganze nicht. Und auch an anderen Stellen schlug sich Klara Geywitz nicht ganz so gut – zumindest aus der Sicht zahlreicher Zuschauer.

Markus Lanz: Zuschauer sind genervt

Auf X (ehemals Twitter) wird schnell deutlich, dass einige ZDF-Zuschauer die Redebeiträge von Geywitz nicht sonderlich gut finden. Viele üben harte Kritik an der Bundesbauministerin:

„Geywitz hat keine Antworten auf den Fachkräftemangel, nur Geschwurbel.“

„Redet Frau Geywitz immer so oder erleben wir hier Detlef Kleinert 2.0? Man hört ihr einfach an, zur SPD zu gehören!“

„Geywitz redet wieder alle Probleme schön.“

„Eine tolle Sendung , man kann nur noch ausschalten.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.