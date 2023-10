„Blamieren oder Kassieren“: Kandidaten machen Elton völlig fertig – „Musste mich sogar ‚ausziehen’“

Für Moderator Elton ist es kein leichter Quizabend bei RTL. In seiner Show „Blamieren oder Kassieren“ ist der 52-Jährige am Donnerstagabend (5. Oktober) völlig verzweifelt. Das Format, das seit September beim Kölner Sender läuft und nicht mehr bei ProSieben, holt prominente Gäste ins Rate-Boot.

Doch die Stars, mit denen Elton nun bei „Blamieren oder Kassieren“ spielt, machen ihn fix und fertig.

„Blamieren oder Kassieren“: Elton in RTL-Show fix und fertig

In der Quizshow duellieren sich in Runde 1 jeweils die Promis, bevor in der Finalrunde auch die Zuschauer ran dürfen und die Chance auf ein Preisgeld von 10.000 Euro haben.

+++ „Blamieren oder Kassieren“: Moderator Elton wird von RTL geprüft – er fällt durch +++

Am Donnerstag versuchen keine Geringeren als Ex-„Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki und Ex-Profi-Fußballer Kevin Großkreutz ihr Glück. Doch wie ein Teaser in Eltons Instagram-Story bereits zeigt, ist die Promirunde für den Moderator ziemlich nervenaufreibend.

In einer Szene stimmt Elton die Melodie eines bekannten Songs ein – für den Zuschauer dürfte schnell klar sein, dass das gesuchte Lied der Klassiker „New York, New York“ ist. Und was tippt Kevin Großkreutz? Kevin: „Las Vegas?“

„Blamieren oder Kassieren“: Elton ganz offen

Schreie bei Evelyn, dem Publikum, der Show-Band „Heavy Tones“ und Elton, die das Rätsel offenbar allesamt zu lösen wissen. Und diese vermeintlich peinliche Frage-Antwort-Runde kann nur der Anfang gewesen sein, denn Elton schreibt obendrein auf Social Media: „Kevin Großkreutz und Evelyn Burdecki haben die Heavy Tones und mich fertig gemacht… ins Schwitzen gebracht… musste mich sogar ‚ausziehen.‘“

Mehr News:

Ob sich „Blamieren oder Kassieren“-Moderator Elton wirklich im TV nackig macht, kannst du am Donnerstag um 20.15 Uhr bei RTL sehen.