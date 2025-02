Elton: RTL macht es öffentlich – er soll Joko & Klaas ausschalten

Kult-Entertainer Elton (53) blickt auf turbulente Monate zurück. Wir erinnern uns: Nach 24 Jahren voller TV-Erfolge wurde er von ProSieben vor die Tür gesetzt. Der Grund? Er hatte sich unter anderem zu sehr mit RTL eingelassen. Doch der Moderator kam schnell wieder auf die Beine!

RTL kündigt nun laut „DWDL“ ein besonderes Highlight an: die Rückkehr von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“. Zusammen mit Tim Mälzer (54) und Jens „Knossi“ Knossala (38) tritt Elton wieder gegen echte Sportgrößen an. Die Fans dürfen sich also auf jede Menge Spannung freuen.

Elton: RTL kündigt Fortsetzung an

Die neuen Folgen laufen am 22. und 29. März zur besten Sendezeit. Doch das ist nicht alles! Bei RTL+ gibt es die Folgen schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen. Der besondere Clou dabei? ProSieben plant am selben Tag die Premiere von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“, präsentiert von Joko und Klaas.

Ob es sich hierbei um einen puren Zufall handelt? „Drei gegen Einen“ hat sich im letzten Jahr als Quotenhit erwiesen. Aber auch Joko und Klaas sind nicht zu unterschätzen – ihre Show erreichte laut dem Branchenmagazin „DWDL“ damals über 1,7 Millionen Zuschauer.

In „Drei gegen Einen“ müssen Elton und Co. gegen Olympiasieger, Weltmeister und sogar den Sieger von „Top Dog Germany“ antreten. Ob beim Badminton, Axtwerfen oder Schlammfußball – hier geht’s um alles! Moderiert wird das Spektakel von Laura Wontorra (36).