„Wer weiß denn sowas?“-Star Elton: Mitten in der Show meldet sich seine Mutter

So langsam wird es ernst. Nur noch neun Acts sind in der Verlosung, wenn es am Samstag (1. März 2024) um das ESC-Ticket nach Basel geht. Live bei One und in der ARD-Mediathek, wie könnte es anders sein, suchen Stefan Raab und das Publikum nach dem Künstler oder der Künstlerin, die uns in der Schweiz beim Eurovision Song Contest vertreten soll. Und diese Künstler haben Stefan Raab, „Wer weiss denn sowas?“-Star Elton und Co. ins Finale gewählt: Moss Kena, JULIKA, Benjamin Braatz, COSBY, Abor & Tynna, Feuerschwanz, LEONORA, LYZA und The Great Leslie.

Ob dann auch wieder die Eltern von Elton ein Wörtchen mitzureden haben? Wie jetzt? Ja, richtig gelesen, in der dritten von insgesamt vier Shows auf dem Weg zum ESC kommunizierte der „Wer weiss denn sowas?“-Ratekönig allen Ernstes während der Sendung mit seiner Mutter, wie ein Video auf dem Instagram-Account von RTL zeigt.

„Wer weiss denn sowas?“-Star Elton sucht nach Deutschlands Star für Basel

Darin sehen wir eine sichtlich belustigte Barbara Schöneberger und einen nicht weniger erheiterten Stefan Raab. Der Grund: Es gibt ein weiteres Jury-Mitglied, das so wohl eigentlich nicht auf der Gehaltsliste von ARD und RTL stand.

++ „Wer weiss denn sowas?“-Star Elton: Es gab einen Streitfall ++

„In eurer Haut möchte ich nicht stecken, hier wird die ganze Zeit schon heftig diskutiert. Und das Lustigste ist …“, lachte Barbara, als sich Raab einschaltete. „Der Elton guckt in sein Handy, weil die Mutter die ganze Zeit schreibt“, witzelte der Showmaster.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch was hat Mama denn nur geschrieben, Elton? „Wir sind jetzt fünf in der Jury, meine Mutter ist mit dabei. Und die hat zum Beispiel geschrieben: ‚The great Leslie, für mich etwas zu punkig, aber Papa findet es gut.’“

Na, wenn das nicht mal ein gutes Omen für den Samstag ist. Dann entscheiden nämlich die Zuschauerinnen und Zuschauer bei One oder in der ARD-Mediathek, wer das Ticket zum größten Musikwettbewerb gewinnt und Deutschland am 17. Mai in Basel vertreten darf.