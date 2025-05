„Schlag den Star“ mit nächstem Hammer? DIESES Frauen-Duo soll dabei sein

In der kommenden Ausgabe der TV-Show „Schlag den Star“ steht eine absolute Premiere bevor. Die Produzenten überraschen mit einem Duo, das es in dieser Form in der Geschichte des Prosieben-Formats noch nie gegeben hat.

Wer die beiden prominenten Teilnehmerinnen sind und warum ihre Teilnahme für besonders viel Aufmerksamkeit sorgt, wurde bereits vor der offiziellen Ausstrahlung bekannt – ein Detail, das eingeschweißte Fans der Sendung hellhörig macht!

Ein Schwestern-Team will es wissen

Wie sowohl „Bild“ als auch Promiflash berichten, treten Luna und Lilli Schweiger als Schwestern-Duo bei „Schlag den Star“ an – ein Novum in der Show-Geschichte. Anstatt im gewohnten Einzel-Duell stellen sich die beiden als Team einem noch unbekannten Gegner. Ob auch dieser aus einem Geschwisterpaar besteht, bleibt bisher offen.

Für Luna Schweiger ist es nicht das erste Mal bei „Schlag den Star“. Bereits 2019 nahm sie teil, musste sich jedoch gegen Schlagersängerin Vanessa Mai geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte sie sich kämpferisch und stellte sich 2024 der Herausforderung beim „TV Total Turmspringen“. Dort sprang sie, trotz ihrer Höhenangst, rückwärts vom 3-Meter-Brett – eine Technik, die es ihr laut eigener Aussage erleichtert, mit der Angst umzugehen. Gegenüber der „Bild“ verriet sie: „Deswegen mache ich alle meine Sprünge rückwärts, damit ich mir das Elend nicht anschauen muss.“

Neue Dynamik bei „Schlag den Star“

„Schlag den Star“, das auf die Grundidee des erfolgreichen Formats „Schlag den Raab“ zurückgeht, begeistert die Zuschauer bereits seit über 16 Jahren. In der letzten Ausgabe traten beispielsweise Popsängerin Michelle und die Rapperin Sabrina Setlur in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegeneinander an. Nach einem intensiven Wettkampf konnte Michelle schließlich den Sieg und die 100.000 Euro für sich beanspruchen. Wer wird sich diesmal durchsetzen?

Die kommende Ausgabe von „Schlag den Star“ verspricht nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch eine völlig neue Dynamik durch das erstmalige Auftreten eines Schwestern-Duos. Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die neuen Konstellationen auf die Dynamik der Show auswirken.

Für Luna Schweiger wird 2025 ein turbulentes TV-Jahr, denn im Herbst beginnen auch noch die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Datingshow. Die Teilnahme an „Schlag den Star“ könnte somit ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere sein. Ob das Schwestern-Duo den Sieg bei „Schlag den Star“ erringen kann, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Die Zuschauer können sich auf eine unterhaltsame und spannende Show freuen!

Laut der „Bild“ steht nun auch bereits das Gegner-Duo fest: Davina und Shania Geiss. Bestätigt hat dies niemand geringeres als ihr Vater Robert Geiss. Gegenüber der „Bild“ hat er exklusiv verraten: „Ja, stimmt. Da spielen sie mit. Da verdienen sie auch wieder einen Haufen Kohle. Ich meine, die zahlen ja gut. Und wenn sie das Ding gewinnen, kriegen sie auch 100.000 Euro.“ Bleibt abzuwarten, ob die Siegessicherheit des RTL-Zwei-Stars anhält oder, ob er von den Schweiger-Schwestern eines Besseren belehrt wird.