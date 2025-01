„Eltons 12“: Kandidat ist fassungslos – „Nicht dein Ernst“

Elton ist aus der TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Der Moderator übernimmt jede Bühne – diesmal sogar seine eigene Show. Am Samstagabend (4. Januar) flimmert bereits die zweite Ausgabe der neuen Show „Eltons 12“ über die TV-Bildschirme. Aber worum geht es überhaupt? Kurz gesagt: 12 Promis, ein gemeinsames Motto und diverse Duelle.

In der zweiten von insgesamt sechs Sendungen treten ehemalige Dschungelstars gegeneinander an. Die Herausforderungen beanspruchen sowohl Körper als auch Geist. Elton bringt die Kandidaten an ihre Grenzen, so wie es einst auch der Dschungel tat. Moderiert wird das Spektakel von niemand Geringerem als Frank „Buschi“ Buschmann, der dabei für die nötige Portion Humor sorgt.

„Eltons 12“: Vorgeschmack fürs Dschungelcamp

Da die diesjährige Dschungelcamp-Staffel bereits in wenigen Wochen an den Start geht, hätte RTL das Timing nicht besser treffen können. Folgende Kandidaten können nun bei „Eltons 12“ nostalgisch in Erinnerung an ihre Campzeit schwelgen: Larissa Marolt, Thorsten Legat, Kader Loth, Gisele Oppermann, Giulia Siegel, Daniela Büchner, Prince Damien, Filip Pavlović, Gigi Birofio, Mike Heiter, Fabio Knez und Lucy Diakovska.

Das Spielprinzip: Die zwölf Stars treten in 1-gegen-1-Duellen in zwei Spielrunden plus Finale gegeneinander an, wobei nur die Gewinner weiterkommen. Im Finale treten dann die besten Drei gegeneinander an. Dem Sieger des Abends winkt am Schluss ein Preisgeld von 100.000 Euro.

„Eltons 12“: Der entscheidende Moment

In der Praxis sieht es wie folgt aus: Nach der ersten Spielrunde sind nur noch sechs Promis im Rennen um das Preisgeld: Fabio, Lucy, Mike, Thorsten, Giulia und Prince Damien konnten sich erfolgreich gegen ihre Kontrahenten durchsetzen. Im Finale haben nun noch Lucy Diakovska, Mike Heiter und Prince Damien die Chance auf den Sieg.

Im finalen Spiel „Ein-Pin-Bowling“ trifft Prince Damien den Pin nach mehreren Fehlwürfen beiderseits zuerst. Da „No Angels“-Mitglied Lucy Diakovska nicht nachlegen kann, bedeutet das den Sieg für „DSDS„-Gewinner Prince Damien die Show. Doch er kann sein Glück kaum fassen – „Nicht dein Ernst“, flüstert er, während Lucy ihm zum Sieg gratuliert.

Die „Dschungelstars“-Ausgabe läuft am 4. Januar um 20.15 Uhr bei RTL und ist bereits ab dem 28. Dezember auf RTL+ verfügbar.