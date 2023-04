Disney+ zeigt „Grey’s Anatomy“ Staffel 19 – eine rührende Hommage an Staffel 1

Fans der beliebten Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ können es kaum noch erwarten. Am 17. April startet Staffel 19 endlich auch in Deutschland. Beim Streamingdienst Disney+ bekommen Serienjunkies die neuen Folgen als Allererste zu sehen.

In den USA hat die neue Staffel von „Grey’s Anatomy“ bereits für reichlich Tränen gesorgt. Nun erfahren auch die Zuschauer bei Disney+, wie es im Grey Sloan Memorial Hospital ohne Hauptfigur Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo) weitergeht. Insbesondere Fans der ersten Stunde dürfen sich über einige versteckte Insider freuen.

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 1 bis Folge 6, Staffel 19 von „Grey’s Anatomy“! +++

Staffel 19 feiert Premiere bei Disney+ – Erinnerungen an Staffel 1 werden wach

Staffel 19 stellt den Disney+-Zuschauern eine ganz neue Generation vor. Der Neuanfang der Assistenzärzte ähnelt den Anfängen von Meredith, Christina, Alex, George und Izzie in Staffel 1. So haben es sich die „Grey’s Anatomy“-Macher nicht nehmen lassen, hier und da an „M.A.G.I.C.“ (so der Spitzname der Freundesgruppe) zu erinnern.

Wie in der allerersten Folge begleitet das Publikum auch zu Beginn der neuen Staffel die Assistenzärzte bei ihrer ersten 48-Stunden-Schicht. Der hintere Gang im Untergeschoss der Klinik ist damals zum Treffpunkt der Ärzte geworden, wo sich Meredith und Co. auf alten Krankenbetten eine Auszeit vom Krankenhaus-Stress gegönnt haben. Die neue Generation macht sich genau diesen Platz nun zu ihrem eigenen Rückzugsort.

Ebenso unvergessen bleibt die brisante Liebesgeschichte zwischen Meredith Grey und Derek Shepherd, die noch bevor Meredith im Krankenhaus zu arbeiten beginnt, miteinander geschlafen haben – ohne zu wissen, dass sie am nächsten Tag zu Kollegen werden. In ähnlicher Weise erfährt die Assistenzärztin Jules bei ihrer ersten Schicht in Folge 1 von Staffel 19, dass sie zuvor mit einem ihrer Oberärzte, dem Leiter der orthopädischen Chirurgie Dr. Atticus „Link“ Lincoln, geschlafen hat.

Anders als bei Meredith und McDreamy handelt es sich dabei jedoch nur um einen One-Night-Stand.

Déjà-vu bei Disney+? Merediths Geschichte wiederholt sich in Staffel 19

Wie Meredith Grey hält auch die junge Ärztin Simone ein Familienmitglied, das unter Alzheimer leidet, geheim. Während die „Grey’s Anatomy“-Titelfigur die Krankheit ihrer Mutter bis zum Beginn von Staffel 2 unter Verschluss halten kann, berichtet Simone ihren Kollegen bereits in Folge 3 von der Erkrankung ihrer Großmutter.

Auch der Assistenzarzt Lucas hat eine Verbindung zu Meredith Grey. „Grey’s Anatomy“-Fans erinnern sich noch gut an die Entrüstung unter den Medizinern, als herauskommt, dass Merediths Mutter eine Harper-Avery-Preisträgerin ist. Lucas hingegen ist der Neffe von Derek und Amelia Shepherd und stammt somit ebenfalls aus einer berühmten Ärztefamilie, doch davon sollen seine Kollegen zunächst nichts wissen.

Weitere News:

Doch Meredith ist nicht das einzige Urgestein, dessen Handlungsstränge sich zu wiederholen zu scheinen. In der vierten Folge von Staffel 1 erhält Izzie den Spitznamen „Dr. Model“, nachdem Alex Bilder von ihr als Model für eine Dessous-Firma verbreitet hat. In Staffel 19 ist es Simone, die durch ein altes Video ins Gespräch gerät. Die Aufnahme zeigt, wie sie ein Bereitschaftszimmer in ihrem früheren Krankenhaus verwüstet. Daraufhin wird sie ähnlich wie Izzie damals von ihren Kollegen verspottet und gehänselt. Dabei ahnen sie nicht, welche Motive dahinterstecken.

Izzie hat ihre Schulden für das Medizinstudium decken müssen, wohingegen Simones Zusammenbruch auf die Rassendiskriminierung durch ihre weißen Kollegen zurückzuführen ist.