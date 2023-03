Disney+: „Grey’s Anatomy“-Comeback? So könnte Alex Karev zurückkehren

Der Ausstieg von Justin Chambers Anfang 2020 bei „Grey’s Anatomy“ hat viele Fans schockiert. Immerhin ist der Schauspieler schon seit 2005 Teil des Casts. In den neuen Folgen, die hierzulande bei Disney+ verfügbar sind, fehlt er jedoch.

Denn sein Serien-Ich Alex Karev, der Leiter der Kinderchirurgie, hat das Grey+Sloan Memorial Hospital (so der Name des „Grey’s Anatomy“-Krankenhauses) verlassen, um zu seiner Ex Izzie Stevens und ihren gemeinsamen Kindern zu ziehen. Ein neuer Instagram-Post von Schauspieler Justin Chambers lässt die Zuschauer bei Disney+ nun jedoch darauf hoffen, dass er schon bald wieder zurückkehrt.

Disney+ zeigt „Grey’s Anatomy“: Alex könnte nur mit Izzie zurückkehren

Die allerletzte „Grey’s Anatomy“-Folge von Justin Chambers ist die 16. Folge der 16. Staffel. Wenn man es genau nimmt, taucht er allerdings schon seit der 8. Folge von besagter Staffel nicht mehr vor der Kamera auf. Der Ausstieg seiner Serienfigur Alex Karev wirkt daher für viele Fans überstürzt.

Umso größer ist nun die Freude über einen Instagram-Post von Justin Chambers. Es zeigt einen Kaffeebecher mit einer Banderole, auf der die Gesichter der „Grey’s Anatomy“-Stars Chandra Wilson, Ellen Pompeo und James Pickens Jr. abgedruckt sind. Den Schnappschuss kommentiert der Ex-Darsteller mit den Worten: „Eine frische Tasse Greys.“ Handelt es sich dabei etwa um eine subtile Andeutung zu seinem Comeback?

Alex‘ abrupter Weggang aus Seattle wird damit erklärt, dass er das Beste für seine Kinder wolle und erkannt habe, dass er nie aufgehört hat, Izzie zu lieben. Sollte Justin Chambers als Alex Karev also wirklich zu „Grey’s Anatomy“ zurückkehren, müsste Izzie (gespielt von Katherine Heigl) mitkommen, da eine alleinige Rückkehr von Alex der Rechtfertigung, die er Meredith und Jo in Staffel 16 gegeben hat, widersprechen würde.

Staffel 1 bis Staffel 18 von „Grey’s Anatomy“ sind komplett bei Disney+ verfügbar. Wann Staffel 19 im Programm des Streamingdienstes erscheinen wird, ist noch unklar.