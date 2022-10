Disney+: Kunden terrorisieren Streamingdienst wegen „Bleach“-Serie – DAS ist der Grund

Wer sich in den vergangenen Wochen in den sozialen Netzwerken bewegt hat, ist an einem Namen sicherlich nicht vorbeigekommen: „Bleach“. Seit mehreren Tagen werden die Social-Media-Accounts von Disney+ von Fans der Serie mit unzähligen Kommentaren terrorisiert.

Es ist egal, von welcher Serie oder welchem Film der Beitrag handelt, die Follower von Disney+ haben nur noch ein Thema im Kopf: Sie wollen endlich „Bleach“ sehen. Doch woher rührt der ganze Ärger? Wir klären auf.

Disney+ bricht Versprechen und unterschlägt deutschen Kunden Anime-Serie

Bei „Bleach: Thousand Year Blood War“ handelt es sich um eine japanische Anime-Serie, die das Finale des erfolgreichen Mangs „Bleach“ von Tite Kubo adaptiert. Am 3. Oktober 2022 hat der amerikanische Manga-Verlag „Viz Media“ bekannt gegeben, dass die Serie in den USA auf Hulu und international außerhalb Asiens auf Disney+ erscheinen wird.

Was „Bleach: Thousand Year Blood War“ so besonders für Fans macht, ist, dass es ganze zehn Jahre nach dem Ende der Hauptserie endlich eine Fortsetzung gibt. Als Release-Termin ist der 10. Oktober genannt worden. Doch von der beliebten Anime-Produktion fehlt beim deutschen Streamingdienst bisher jede Spur.

Ein äußerst untypisches Verhalten in der Anime-Szene. Denn: Dort sind es die Zuschauer laut „Moviepilot“ geradezu gewohnt, dass neue Folgen gleichzeitig in Japan und dem Rest der Welt ausgestrahlt werden. Dieses Phänomen nennt sich „Simulcast“ und bedeutet so viel wie Simultanübertragung.

Während die Kunden von Disney+ in den USA, Australien, Kanada und Großbritannien bereits Zugriff auf die „Bleach“-Fortsetzung haben, guckt man in Deutschland in die Röhre. Eine Erklärung dafür gibt es bisher nicht. Die Fans sind maßlos enttäuscht und fordern eine Entschuldigung für das gebrochene Versprechen.

Schwere Vorwürfe gegen Disney+ – „Millionen von Fans enttäuscht“

Da sich der Streamingdienst jedoch nicht zu dem Fauxpas äußern will, haben die Fans der Serie nun eine Protest-Aktion gestartet. Sämtliche Kommentarspalten von Disney+ bei Instagram, Facebook, Twitter und Co. werden von ihnen mit mal mehr mal weniger aggressiven Nachrichten geflutet:

„Schon unverschämt. Gebt wenigstens ein Statement ab für ‚Bleach‘! Bis ‚Bleach‘ announced wird, werden die Kommentare mit solchen Beiträgen gefüllt werden!“

„Danke für Nichts, Disney+! Ihr habt den ‚Bleach‘-Hype kaputtgemacht und Millionen von Fans enttäuscht!“

„Als würden sie es absichtlich machen! Wir wollen ‚Bleach‘!“

„Wenn nicht langsam eine Info kommt, wann ‚Bleach‘ bei Disney+ erscheint, werde ich das Abo halt kündigen.“

„Langsam wird’s lächerlich. Bringt jetzt ‚Bleach‘ raus.“

„Einfach komplett sorgenfrei seinen neuen Content posten, aber null Stellungnahme zu ‚Bleach‘ geben. Lächerlich. Ich wünschte, man könnte euch die Rechte für ‚Bleach‘ wieder entziehen.“

Was die Kunden am meisten stört, ist, dass der Konzern das Problem totzuschweigen versucht. „Wie kann man so viele Leute einfach ignorieren? Gebt doch wenigstens eine Info, was jetzt Sache ist und schweigt nicht einfach“, ärgert sich ein Nutzer.

Selbst auf Anfrage der „Moviepilot“-Redaktion hat Disney+ noch immer keinen offiziellen Starttermin für „Bleach: Thousand Year Blood War“ nennen können.