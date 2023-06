ARD-Star Dieter Nuhr macht’s kurz: „Bin dann weg“

Dieter Nuhr ist ein Mann, der polarisiert. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit sorgte der 62-jährige Kabarettist aus Wesel mit diversen Aussagen für Kontroversen. Zuletzt erst gerieten die Späße, die Nuhr über die Band Rammstein machte, in die Kritik. Von Victim Blaming war da zu lesen, also einer Täter-Opfer-Umkehr.

Und auch Jan Böhmermann und das „ZDF Magazin Royal“ nahmen Dieter Nuhr zuletzt mit einer eigenen Sendung aufs Korn. Parodierten den Komiker, sorgten damit für massives Gelächter in den sozialen Medien. Verständlich also, dass der 62-Jährige eine Auszeit benötigt.

Dieter Nuhr macht erst mal Urlaub

Und die nimmt er sich nun auch, wie Dieter Nuhr via Twitter verkündet. Dort teilte der Komiker, der auch als Fotograf arbeitet, ein Bild, das ihn in sommerlicher Landschaft vor dem Meer zeigt. Dieter Nuhr trägt eine dunkle Sonnenbrille, lächelt zufrieden in die Kamera.

„Bin dann mal weg. Ganz lakonisch…“, schreibt der Weselaner dazu. Seine Fans jedenfalls gönnen ihm die Auszeit. „Schönen Urlaub! Da wäre ich jetzt auch gerne“, heißt es beispielsweise bei Twitter. Ein anderer ergänzt: „Viel Spaß, wo auch immer.“ Und ein Dritter witzelt: „Schön dort im Harz.“ Während ein Vierter ergänzt: „Wünsche eine produktive Auszeit. Manchmal bewirkt der Aufenthalt in anderen Kulturkreisen und Landstrichen Wunder.“

