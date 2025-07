Disney-Musical „Tarzan“ macht es offiziell – „Traumpaar gefunden“

Seit Jahren feiert das Disney-Musical „Tarzan“ große Erfolge. Menschen aus aller Welt reisen nach Hamburg, um sich eine der Vorstellungen anzusehen. Nun wurde bekanntgegeben, wer ab November in die Hauptrollen schlüpfen werden. Die Fans des Musicals sind nach der Ankündigung völlig aus dem Häuschen.

Disney-Musical macht Ankündigung

Die frohe Botschaft wurde am Mittwoch (9. Juli) via Instagram verkündet. „Wir haben unser Disneys Musical TARZAN Traumpaar für Hamburg gefunden: Philipp Büttner und Abla Alaoui sind Tarzan und Jane“, heißt es zu einem Bild der beiden Darsteller. Und auch Alexander Klaws ist mit von der Partie.

„Darüber hinaus kehrt Alexander Klaws als Gast-Star in seine Paraderolle zurück – für insgesamt 15 ausgewählte Shows, inklusive der Premiere am 20. November wird er erneut als Tarzan auf der Bühne zu stehen“, steht in dem Post. Die Fans können ihr Glück kaum fassen.

Musical-Fans völlig aus dem Häuschen

Musical-Fans aus ganz Deutschland freuen sich über die Besetzung von „Tarzan“. „Wow, die Nachricht des Tages heute. Vorfreude ist riesig“ schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. Darüber hinaus kommentiert ein anderer: „Freue ich mich sehr darauf! Abla und Philipp in den Hauptrollen, das kann nur gut werden! Ich bin echt begeistert.“

„Mein Herzenswunsch ist wahr geworden. Ich habe gekreischt vor Freude und hatte Tränen in den Augen. Ich habe mir so sehr Abla Alaoui gewünscht. Bin so happy, sie dann öfters auf der Bühne sehen zu können. Und mit Philipp Büttner haben wir auch einen ganz fantastischen Tarzan. Alexander Klaws ist ja so oder so der Hammer. Ich bin schon so gespannt auf den restlichen Cast „, schreibt ein anderer Fan.