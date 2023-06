ARD: Dieter Nuhr provoziert mit Witzen über Türken: „Da kann was nicht stimmen“

Ist das noch okay? Diese Entscheidung muss wohl jeder ARD-Zuschauer selbst für sich treffen. Knallhart sind die Witze auf jeden Fall, die Kabarettist Dieter Nuhr zuletzt in seiner Show „Nuhr im Ersten“ über türkische Menschen, vornehmlich türkische Männer vom Stapel ließ.

Was war geschehen? Es sei eine neue Statistik über das Sexualverhalten von Männern erschienen, so ARD-Komiker Dieter Nuhr. „Sieger weltweit in der Kategorie Männer mit den meisten Sexualpartnern sind die Türken mit durchschnittlich 14,5 Sexualpartnern“, berichtete der Komiker.

ARD: Dieter Nuhr witzelt über Türken

Dieter Nuhr weiter: „Wobei die türkische Frau ja im besten Fall nur einen Sexualpartner haben soll. Das passt für mich, rein mathematisch, nicht richtig zusammen, ich habe nicht begriffen, wie es geht.“

+++ ARD-Star Dieter Nuhr lästert über Ricarda Lang +++

Und der Komiker setzte noch einen drauf. „Da kann was nicht stimmen. Möglicherweise sind in der Statistik teilweise aufblasbare Damen mitgezählt oder einige haben Sexualpartner, da haben vielleicht beide Hände mitgezählt. Man weiß es nicht“, scherzte der 62-Jährige, bekam für seine Gags aber nur dezente Lacher aus dem Publikum.

Dieter Nuhr und die Sexualstatistik

Doch auch die Deutschen bekamen im Rahmen der Statistik noch ihr Fett weg. Deutschland stünde nämlich in der Sexualstatistik ganz hinten. „5,8 Sexualpartner, ja da klatschen die Damen. 5,8, das glaube ich ja. Ich meine, wie sollen junge Menschen bei uns noch Sex haben, wenn jeder Blick schon als übergriffig gilt. Viele Menschen haben Schwierigkeiten heute, Sex und Sexismus auseinanderzuhalten“, so der Komiker.

Ja, es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Überleitung kommen konnte. „Wer bei uns über Sexualität redet, der redet nicht über etwas Unbeschwertes oder gar Liebevolles, sondern über ein Problem“, fabuliert Nuhr weiter. Er selbst rede über Sexualität nur noch in Gegenwart von Juristen und steige auch mit einer fremden Frau nicht mehr allein in einen Aufzug. „Ich bin ja nicht verrückt“, so Nuhr. Womit er auch direkt den Übergang zu Rammstein schuf.

Mehr Nachrichten:

Im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung, habe er keine Ahnung, was nach Rammstein-Konzerten hinter der Bühne passiere. „Ich finde, das müssen Gerichte entscheiden, die sind dafür zuständig“, so Nuhr. Zumindest da, können wir dem Komiker zustimmen.