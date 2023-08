Dieter Bohlen: Konzert-Hammer – „Ich freue mich so“

Er ist Produzent, Sänger, Komponist und Chef-Juror von „Deutschland sucht den Superstar„: Dieter Bohlen. Die Liste der Erfolge des RTL-Stars scheint endlos zu sein. Bekannt wurde der Pop-Titan in den 1980-ern mit seinem Kollegen Thomas Anders und der gemeinsamen Band „Modern Talking“, was danach folgte, ist Geschichte. Seit 2002 unterstützt er junge Sänger als Juror von „DSDS“ dabei, ihren Weg in der Musikindustrie zu finden.

Doch daran, in Rente zu gehen, denkt der 69-Jährige noch lange nicht! Gemeinsam mit seiner 30 Jahre jüngeren Freundin Carina Walz reist der Produzent durch die Welt und springt auf die neuesten Tiktok-Trends auf. Den Umgang mit Social-Media hat Bohlen eindeutig verstanden! Doch was er jetzt nach dem Ende seiner letzten Tour, auf die ihn Freund und Kollege Pietro Lombardi begleitete, seinen Fans mitteilt, überrascht den Pop-Titan selbst.

Dieter Bohlen im Freudentaumel

Lässig spaziert der Sänger durch den Wald, die Sonnenbrille sitzt perfekt. Dieter Bohlen teilt seinen Fans in einer Instagram-Story die guten Nachrichten mit. Ganz selbstironisch sagt er: „Good News für euch oder schlechte News für die Welt!“ Sein Veranstalter hatte ihn zuvor besucht und von 40 neuen Aufträgen berichtet. Die Sommer-Tour „Das größte Comeback aller Zeiten“ wäre so erfolgreich gewesen, dass sich die Anfragen nur so stapeln würden.

Sogar eine Schlössertour soll umgesetzt werden, da der Auftritt des Chef-Jurors am 30. Juli im Ludwigsburger Schloss außergewöhnlich gut angekommen sei. Bohlen kann sein Glück noch gar nicht fassen und schreibt: „Ich freu mich so!“ Er freue sich darauf, weiterhin in Deutschland unterwegs sein zu dürfen. Im Ausland sei man immer so lange für nur einen einzigen Auftritt unterwegs, im eigenen Land wäre das alles praktischer.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Dieter Bohlen startet noch einmal richtig durch und verspricht seinen Followern: „Das geht nächstes Jahr richtig los. Es gibt noch viele weitere gute Nachrichten in der nächsten Zeit!“ Wir sind gespannt, was der Pop-Titan sich als Nächstes einfallen lässt.