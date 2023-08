RTL: Rolle rückwärts – jetzt ist das Chaos perfekt

Es war eine Ankündigung, über die viele nur mit dem Kopf schütteln konnten. RTL hatte mitgeteilt, das man seinen Kindersender „Super RTL“ in „RTL Super“ umbenennen wolle. Hintergrund der Namensänderung: Man wolle die Dachmarke RTL bekannter machen, so ein Sendersprecher gegenüber dem Branchenmagazin „Meedia“.

Ein neuer Name nach 28 Jahren also. Nicht unbedingt eine Seltenheit, doch warum man, wie in diesem Fall, einfach nur „Super“ und „RTL“ tauschen wolle, konnten nur wenige verstehen. Im Netz jedenfalls herrschte schnell Spott angesichts der Pläne. Es wurde sogar gefragt, ob die Idee ein Resultat der Hitze sei, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Deutschland noch herrschte.

Was wird jetzt aus „Super RTL“?

Nun jedoch klärt RTL ein Missverständnis auf. Sollte die Umbenennung eigentlich am 15. August 2023 in Kraft treten, berichtet der Sender nun gegenüber „Meedia“: „Ab Dienstag wird die Super RTL Primetime-Schiene (ab 20:15 Uhr) RTL Super heißen. Das neue Logo wird auch in Social Media und auf der Website sichtbar. Super RTL bleibt als Sendername bestehen und klammert weiterhin Daytime und Primetime. Programmlich setzen wir die bisherige, sehr erfolgreiche Strategie in der Primetime des Senders fort.“

Bedeutet: Bis 20.15 Uhr bleibt alles beim Alten. Ab 20.15 Uhr heißt es dann „RTL Super“. Dazu gibt es dann auch ein spezielles Logo. Allerdings nur zu dieser Sendezeit.

Super RTL zeigt neue Barbie-Serie

Nicht davon betroffen wird also die neue „Barbie“-Serie „Ein verborgener Zauber“ sein, die Super RTL ab Montag, 4. September 2023, immer werktags um 12 Uhr ausstrahlen wird.

Doch worum geht es? Von Super RTL heißt es dazu: „Barbie ‚Malibu‘ Roberts and Barbie ‚Brooklyn‘ Roberts entdecken am Strand Peggy, ein geheimnisvolles Fohlen. Gemeinsam versuchen die beiden, herauszufinden, wo der mysteriöse Vierbeiner herkommen könnte. Schnell erkennen Barbie und Barbie, dass es sich bei Peggy um einen echten Baby-Pegasus handeln muss! Mit der Hilfe ihrer Freund:innen versuchen sie nun, die kleine Peggy wieder nach Hause zu bringen. Währenddessen wollen sie den Pegasus vor Rocki schützen, die selbst ein magisches Wesen ist. Rocki ist Peggy gefolgt, in der Hoffnung, dass sie ihren größten Wunsch erfüllen kann: eigene Flügel.“