„Gefragt – Gejagt“: Frage zu RTL-Star – der schaltet sich direkt ein

Ob bei „Wer wird Millionär?“ , „Wer weiß denn sowas?“ oder „Gefragt – Gejagt“ – immer wieder kommen in den Quiszhows von ARD, RTL und Co. auch Fragen zu mehr oder weniger prominenten Persönlichkeiten vor. Eine Frage zu einem echten „Let’s Dance“-Star sorgte bei „Gefragt – Gejagt“ nun aber dafür, dass dieser sofort reagierte und sich via Instagram selbst einschaltete.

Was war passiert? Beginnen wir doch von vorne. So hatte es Pflegefachkraft Robert aus Erkner in Brandenburg in die Sendung geschafft. Der Mann, der nach Ansicht von „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes und seinen Quizkollegen optisch an BVB-Star Nico Schlotterbeck erinnere, kam als dritter Kandidat des Abends an die Reihe und legte auch gleich gut los.

RTL-Frage bei „Gefragt – Gejagt“

Die Schnellraterunde lief gut, danach wurde es schwieriger. Doch Robert schlug sich gut. Und dann kam die RTL-Frage. „Welcher Comedian macht erfolgreich keinen Hehl daraus, ein doppeltes Lehrerkind zu sein“, wollte Alexander Bommes wissen. Als Entscheidungshilfe hatte der Mann, der auch noch die ARD-„Sportschau“ moderiert, die Antwortmöglichkeiten „Bastian Bielendorfer“, „Maxi Gstettenbauer“ und „Ingmar Stadelmann“ angeboten.

Bei „Gefragt – gejagt“ ging es plötzlich um RTL-Star Bastian Bielendorfer. Foto: Screenshot ARD

Keine einfache Frage für Robert, doch er wusste Bescheid, tippte auf Bastian Bielendorfer und kam damit ins Finale. Ganz unkommentiert lassen, konnte Bastian Bielendorfer selbst die Sache aber nicht. Er griff wohl sofort zu seinem Smartphone, teilte in seiner Instagram-Story einen Screenshot der Sendung und scherzte: „Da kann es nur eine Antwort geben. Ingmar Stadelmann.“ Selbstverständlich ein Witz. Zum einen dürfte Bastian Bielendorfer ja wissen, wer seine Eltern sind. Zum anderen ist der Vater von Ingmar Stadelmann der Politiker Jürgen Stadelmann.

Geholfen hat ihm die richtige Antwort aber nicht. Am Ende konnte sich der Jäger durchsetzen und die Gejagten gingen leer aus.