Dieter Bohlen macht Urlaub in Spanien – Freundin Carina bereitet DAS Sorgen: „Nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte“

Ex-DSDS-Urgestein Dieter Bohlen und seine langjährige Freundin Carina Walz lassen es sich gemeinsam auf Mallorca gut gehen. Die beliebte Baleareninsel ist quasi schon ihr zweites Zuhause.

Doch dieses Mal ist einfach der Wurm drin, wie die Partnerin von Dieter Bohlen berichtet. Carina ist ziemlich enttäuscht von ihrem Urlaub in Spanien.

Dieter Bohlen und seine Freundin Carina wollen das schöne Wetter auf Mallorca genießen. Doch dort angekommen erwartet das Paar eine böse Überraschung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Mandoga Media

Dieter Bohlen: Urlaub auf Mallorca sorgt für große Enttäuschung bei Freundin Carina

Sommer, Sonne, Hitze und das tiefblaue Meer: Darauf haben sich Dieter Bohlen und Carina Walz gefreut. Doch auf Mallorca angekommen erwartet sie eine böse Überraschung.

Eigentlich will das Paar einen Bootsausflug machen und in einem Beach Club lecker Essen gehen, doch das gestaltet sich dieses Mal als äußerst schwierig, wie die 37-Jährige in der Instagram-Story von Dieter Bohlen berichtet: „Es ist nicht so richtig geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte.“

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

----------------------------------------

Dieter Bohlen: Mieses Wetter, Sahara-Regen und lauter Quallen – „Wir machen das Beste draus“

Denn der Wettergott Petrus scheint sich gegen Dieter Bohlen und Carina verschworen zu haben. „Es stürmt, es windet, es ist bewölkt, es ist frisch“, schildert die gelernte Hotelkauffrau die Situation auf der eigentlichen Sonneninsel.

Und dann ist da auch noch der fiese Saharasand, der durch den Wind nach Mallorca getragen wird. „Alles ist rot. Unsere weißen Autos sind rot, aber ich wasche gerne Autos“, berichtet Dieters bessere Hälfte mit einem Lächeln auf den Lippen.

----------------------------------------

Mehr zu Dieter Bohlen:

Dieter Bohlen entdeckt seinen Song bei TikTok – doch die Sache hat einen Haken: „Das ist illegal“

Dieter Bohlen enthüllt Comeback-Pläne – „Klar seht ihr mich wieder im Fernsehen!“

Dieter Bohlen teilt irres Video: „Was möchten die Akteure uns damit sagen?“

----------------------------------------

Von dem miesen Wetter wollen sich die zwei Turteltauben nicht unterkriegen lassen. „Wir machen das Beste draus“, erklärt Carina.

Dieter Bohlen und seine Freundin Carina machen Urlaub auf Mallorca – doch etwas ist anders. Foto: picture alliance / dpa | Jörg Carstensen

Und schon wenige Momente später sieht man die beiden auf einem Boot in einer kleinen Bucht sitzen. Im Wasser tummeln sich laut Dieter Bohlen jedoch unzählige Quallen. Oh man, da bleibt nur zu hoffen, dass der restliche Urlaub besser für das Pärchen läuft.

Urlaub auf Mallorca: Ekelhafte Zustände auf der Insel versauen Reisefreude

Was einigen Touristen den Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen momentan so richtig verdirbt, erfährst du hier.

Doch es gibt auch schöne Neuigkeiten von der Baleareninsel. „Goodbye Deutschland“-Star Jenny Delüx, die Ex-Freundin von Jens Büchner (†49), hat Familienzuwachs bekommen.

Ein ehemaliger Schützling von Dieter Bohlen lässt jetzt die Bombe platzen. Was Beatrice Egli ihren Fans mitzuteilen hat, erfährst du hier.