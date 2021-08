Beatrice Egli: Ganz ohne Vorwarnung – DAS hat niemand kommen sehen

Wow! Mit dieser Aktion von Beatrice Egli hat wohl niemand gerechnet. Die Schlagersängerin lässt jetzt ohne jegliche Vorankündigung im Netz die Bombe platzen.

Die Schweizerin steuert geradewegs auf den Veröffentlichungstermin ihres neuen Albums „Alles was du brauchst“ zu. Kurz vor ihrem Auftritt in der Liveshow von Florian Silbereisen setzt Beatrice Egli noch einen drauf.

Beatrice Egli veröffentlicht neue Single „Samstagnacht“ aus dem Nichts

Für die Fans von Beatrice Egli muss es sich anfühlen wie Weihnachten. Gerade erst hat die Sängerin ihre neue Single „Alles was du brauchst“ veröffentlicht, da haut sie auch schon den nächsten Hit raus.

Beatrice Egli hat eine riesige Überraschung für ihre Fans. Foto: IMAGO / Just Pictures

Bei Instagram postet Beatrice Egli am Freitag aus dem Nichts einen Ausschnitt aus ihrem brandneuen Song „Samstagnacht“. In dem Videoclip zeigt sich die 33-Jährige in einem sexy Bustier und singt: „Samstagnacht, das wird heut' riesengroß. Zurück ins Leben, es geht wieder los. Samstagnacht, ich will euch wiedersehen und wir feiern, bis es hell wird. Samstagnacht, heut' gehört uns die Welt.“ Da kommt doch Partystimmung auf!

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Am 27. August erscheint ihr neues Album „Alles was du brauchst“

Beatrice Egli: Kurz vor Auftritt bei Florian Silbereisen – „Überraschung!“

Wie passend, schließlich tritt Beatrice Egli diesen Samstagabend in der ARD-Liveshow „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ von Florian Silbereisen auf.

Dass die Sängerin kurz davor noch ein neues Lied herausbringt, hat aber niemand kommen sehen. „Überraschung! Meine neue Single 'Samstagnacht' ist da! Na, wer freut sich genauso wie ich auf den Tag, an dem wir endlich wieder zusammen tanzen und feiern können?“, schreibt Beatrice Egli zu einem weiteren Vorgeschmack ihres neuen Albums.

Die Fans hören den neuen Song schon jetzt auf Dauerschleife, wie sie in den Kommentaren berichten. Dort heißt es zum Beispiel „Achtung, Ohrwurmgefahr“ und „Heute Morgen aufgestanden und direkt gehört – sei es im Bad, auf der Autofahrt oder per Headset im Büro“. Na, dann kann die Party ja losgehen!

„Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ läuft am Samstag, den 14. August, ab 20.15 Uhr im Ersten.

„Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag" läuft am Samstag, den 14. August, ab 20.15 Uhr im Ersten.