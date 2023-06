„Die Wollnys“: Estefania äußert sich nach erstem Konzert – „Unter aller Sau“

Für „Die Wollnys“-Star Estefania war der Samstagabend (3. Juni) ein ganz besonderer Tag. Die TV-Bekanntheit konnte endlich ihr lang ersehntes erstes Konzert spielen, nachdem es von Februar auf Juni verschoben werden musste. Neben ihr standen auch Künstler wie Stereoact, Pietro Basile, Momo Chahine, Vocis und Denny Fabian auf der Bühne.

Unterstützung gab’s dabei unter anderem von Mama Silvia Wollny, die ihre Tochter persönlich dem Publikum ankündigte. Für die Aufnahmen, die „Die Wollnys“ anschließend online auf Instagram veröffentlichten, gab’s allerdings nicht nur Applaus.

„Die Wollnys“: Estefania äußert sich zu ihrem Konzert

Ganz im Gegenteil. Es hagelte Hohn und Spott für den Auftritt in den Kommentaren. Kurzerhand deaktivierte Estefania die Kommentarfunktion unter den Videos. Am Montag (5. Juni) meldet sie sich dann in ihrer Instagram-Story und lässt das Event noch einmal Revue passieren.

„Was für ein Wochenende. Leute, ihr glaubt es nicht. Ich hatte mein erstes Konzert und es war wirklich so unnormal schön. Die Künstler, die da waren, die ganzen Fans, die da waren. Es war wirklich so schön. Es hat mir so viel Spaß gemacht“, schwärmt sie in höchsten Tönen.

Dann wird sie ernst und sagt: „Ich habe natürlich auch einige Nachrichten bekommen, deswegen habe ich auch die Kommentarfunktion abgestellt unter den Live-Videos, die gespeichert wurden.“

TV-Bekanntheit wird deutlich

Aber Estefania ist noch längst nicht fertig und fügt hinzu: „Da ich es tatsächlich gar nicht so cool finde, wenn man versucht jemandem, der sein erstes Konzert gibt und sich hierfür wirklich den Arsch aufgerissen hat, sich so eine Mühe gegeben hat, dann teilweise so fertig zu machen. Finde ich, gehört sich einfach gar nicht.“

Natürlich dürfe jeder seine eigene Meinung haben, aber „trotzdem möchte ich nicht die Möglichkeit geben, sich so unter aller Sau zu äußern“, so Estefania. Für sie sei das Allerwichtigste gewesen, dass die Leute vor Ort Spaß hatten. Und sie ist sich sicher: „Wir hatten zusammen Spaß. […] Die Fans haben jeden Künstler, der da war, richtig abgefeiert.“