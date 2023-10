Die Wollnys: Endlich gibt Sarafina ein Lebenszeichen – „Das reinste Chaos“

Während RTL2-Zuschauer in diesen Wochen neue Folgen der beliebten Doku-Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ansehen können, machten sich Fans der zweitältesten Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny zuletzt Sorgen um die dreifache Mutter. Sarafina Wollny lässt ihre rund 610.000 Instagram-Follower für gewöhnlich regelmäßig an ihrem bunten Familienalltag teilhaben.

In den letzten Wochen wurde es jedoch still auf dem Profil des Wollny-Sprösslings. Die 28-Jährige teilte kaum noch Einblicke in ihr Familienleben und konzentrierte sich vorwiegend auf Werbeanzeigen. Doch nun können die Fans der Influencerin aufatmen: Sarafina wendet sich in einer ausführlichen Instagram-Story an ihre Fans und erklärt ihre Abwesenheit.

Sarafina Wollny gibt Entwarnung

Mit hochgebundenen Haaren und sichtlich erschöpft informiert der Wollny-Nachwuchs seine Fans: „Uns geht es gut. Hier kam die letzte Zeit nicht allzu viel. Wie ihr mitbekommen habt, war am Wochenende die Taufe von der kleinen Maus.“ Bereits vor zwei Tagen postete Sarafina ein Foto ihrer kleinen Familie, Töchterchen Hope wurde getauft. Doch damit nicht genug: Auch die Taufe drei weiterer Enkelkinder von Familienoberhaupt Silvia fand zur selben Zeit statt.

Zusätzlich hielten Umbauarbeiten in den eigenen vier Wänden Sarafina Wollny von der App Instagram fern. Sarafina berichtet weiter: „Jetzt haben wir am Sonntag mit den Umbauarbeiten gestartet, um für die kleine Maus ein Zimmer zu machen. […] Wie man es kennt, man macht einen Raum und die komplette Wohnung ist das reinste Chaos. Es ist alles gerade etwas chaotisch hier. Deshalb seid mir bitte nicht böse, wenn hier nicht allzu viel von uns kommt, wir haben wirklich alle Hände voll zu tun.“ Das können die Fans der dreifachen Mutter sicherlich gut nachvollziehen.

Sarafina Wollnys jüngste Tochter Hope wird nun ihr eigenes Zimmer bekommen. Dafür ziehen Sarafina und ihr Ehemann Peter in das Zimmer ihrer beiden Jungs, diese erhalten ein neues Zimmer. Der Renovierungsstress im Hause Wollny wird bei diesem Vorhaben wohl noch eine ganze Zeit lang anhalten.