Jeanette Biedermann privat: Schicksalsschläge, Beichten und ein Blick hinter die Kulissen

Jeanette Biedermann zählt zu den bekanntesten und vielseitigsten Künstlerinnen Deutschlands. Mit ihrem Erfolg als Sängerin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin hat sie sich in der deutschen Unterhaltungsbranche einen festen Platz erarbeitet. Doch wie sieht es bei ihr privat aus?

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die private Seite von Jeanette Biedermann, um mehr über ihre persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen zu erfahren.

Jeanette Biedermann privat: Ein Blick hinter die Kulissen ihres Privatlebens

Jeanette Biedermann wurde am 22. Februar 1980 in Ost-Berlin geboren und begann ihre Karriere zunächst als Schauspielerin. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Rolle als „Marie“ in der erfolgreichen RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), in der sie von 1999 bis 2004 zu sehen war.

Schon als Kind liebte Jeanette Biedermann die Bühne. Mit sechs Jahren trat sie als Akrobatin im Kinderzirkus auf und entdeckte so ihre Begeisterung für die darstellende Kunst.

Auf der Bühne fühlt sich Jeanette Biedermann am besten, denn sie begann ihre Musikkarriere 2003 mit dem erfolgreichen Album „Berühre mich“. Hits wie „Und es war Sommer“ machten sie zu einer bekannten Pop-Sängerin. In den folgenden Jahren veröffentlichte sie weitere erfolgreiche Alben, darunter das Album „Imago“. Zu den bekanntesten Songs gehören „Run to Me“ und „Imago“, mit denen sie ihre Fans begeistern konnte.

Jeanette Biedermann gewann im Laufe ihrer Karriere mehrere bedeutende Auszeichnungen. 2001 erhielt sie den ECHO als „Beste Künstlerin National“, einen der renommiertesten Musikpreise in Deutschland. 2002 wurde sie mit der Goldenen Europa ausgezeichnet, eine Ehrung für herausragende Leistungen in der Unterhaltungsbranche.

Aber wie sieht es im Privatleben der Schauspielerin aus? Jeanette Biedermann war von 2005 bis 2008 mit Jörg Weisselberg, dem Gitarristen ihrer Band Ewig, zusammen. Nach einer zweijährigen Trennung fanden sie wieder zueinander und heirateten 2012. Doch die Liebe fand erneut ein Ende: Die beiden haben sich getrennt und leben nicht mehr zusammen in Berlin, wie „Bild“ berichtete.

Obwohl ihre romantische Beziehung erloschen ist, bleiben sie beruflich ein Team. Jeanette Biedermann und ihr Mann Jörg Weisselberg mussten sich nach zwölf Jahren Ehe eingestehen, dass ihre Liebe in eine tiefe Freundschaft übergegangen ist. Jörg Weisselberg, der als Gitarrist und Produzent bekannt ist, gründete gemeinsam mit Biedermann die Band Ewig.

Das Ex-Paar hat keine gemeinsamen Kinder. In Interviews haben sie betont, dass sie den Kinderwunsch nicht erzwingen wollen, sondern ihn einfach auf sich zukommen lassen.

Jeanette Biedermann und ihr Ehemann Jörg Weißelberg auf der Bühne. Foto: imago/APP-Photo

Jeanette Biedermann privat: Star legt krasse Beichte ab

In einem Gespräch mit Gala machte sie eine überraschende Beichte: Über das Thema Dating kann der ehemalige GZSZ-Star nicht viel berichten und gesteht: „Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich noch nie gedatet habe.“

Im Privatleben der Sängerin sind Freunde sehr wichtig, auch wenn sie nicht viele davon hat. „Ich habe viele Bekannte, aber nur wenige Freunde, dafür ganz enge und wichtige. Für diese Freunde bin ich täglich dankbar“, erzählt die 44-Jährige gegenüber Gala.

Jeanette Biedermann privat: Schicksalsschläge trafen sie

Das Multitalent Jeanette Biedermann hatte in der Vergangenheit viele Ziele und Aufgaben, die sie überforderten. In den frühen 2000er Jahren litt sie unter einem Burnout, das durch ihre hohe Arbeitsbelastung und dem damit verbundenen Stress ausgelöst wurde. Sie erzählte, dass die ständige Müdigkeit und häufige Krankheiten schließlich zu diesem Zustand führten.

Offen sprach sie über ihre Krankheit und entschloss sich, ihre psychische Gesundheit durch eine Therapie zu verbessern. Sie erklärte, dass ihr diese Entscheidung geholfen habe, sich selbst besser zu verstehen und liebevoller mit sich umzugehen.

Jeanette Biedermann gewann die Goldene Europa im Jahr 2002. Foto: IMAGO / Hoffmann

Ein weiterer schwerer Schicksalsschlag traf die ehemalige GZSZ-Publikumsliebling Jeanette Biedermann: Im Jahr 2010 musste sie ihre geplante Konzerttournee sowie einige Filmprojekte absagen, da ihr Vater an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. Vier Jahre später verstarb Jeanette Biedermanns Vater. Der Verlust war für sie ein großer Schicksalsschlag, der sie tief traf und ihr Privatleben sowie ihre persönliche und berufliche Perspektive veränderte.

Im November 2023 wurde die Synchronsprecherin als Zeugin im Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim vorgeladen. Der Prozess betraf Vorwürfe von Verleumdung und falscher Verdächtigung, die Ofarim 2021 im Zusammenhang mit einem Vorfall in einem Leipziger Hotel erhob. Gil Ofarim hatte behauptet, antisemitisch beleidigt worden zu sein, doch später stellte sich heraus, dass diese Vorwürfe unbegründet waren. Der Prozess sorgte damals für viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.

Ab Februar nahm Jeanette Biedermann als Single bei dem RTL-Format Let’s Dance teil. „Das wird eine ganz spannende Reise, ich kann es kaum erwarten“, sagte sie in einem Video und betonte, dass sie durchhalten werde, egal wie „hart“ es bei Let’s Dance wird. Ihre Teilnahme an der Tanzshow verlief recht erfolgreich. Immerhin konnte sie sich mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov lange in dem Format halten und musste diese erst nach der achten Sendung verlassen.

Über das Privatleben von Jeanette Biedermann weißt du nun Bescheid