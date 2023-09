„Die Wollnys“: Bittere Tränen bei Silvia – „Kriege die Bilder nicht mehr aus dem Kopf“

Am Mittwochabend (27. September) laufen wieder neue Folgen von „Die Wollnys“ bei RTL2. In dieser Episode geht es unter anderem um das Erbeben in der Türkei, welches Anfang Februar 2023 Tausenden Menschen das Leben gekostet hat. Die Großfamilie war zu diesem Zeitpunkt in ihrem Ferienhaus in der Türkei.

Zwar blieben „Die Wollnys“ größtenteils unversehrt, doch sie bekamen die Stimmung in dem Land hautnah mit. Die schrecklichen Ereignisse gehen der gesamten Familie ziemlich nah. Vor allem Familienoberhaupt Silvia steht unter Schock. Sie kann die Tränen nicht mehr zurückhalten.

„Die Wollnys“ sammeln Sachspenden für Opfer

Kurz nach der Erbeben-Katastrophe werden Silvia und ihre Kinder sofort aktiv. Schließlich haben sie das Leid der Betroffenen mit eigenen Augen gesehen. „Wir waren nicht an Ort und Stelle. Wir waren 500 Kilometer von den Menschen entfernt. Aber wir haben sie gesehen, als sie in Bussen ankamen und in die Hotels gebracht wurden. Und wer das nicht sieht, der kann sich das einfach nicht vorstellen“, erzählt die 58-Jährige mit Tränen in den Augen. Für sie ist ganz klar: Sie möchte helfen, wo sie nur kann.

„Die Wollnys“: Silvia von Emotionen übermannt

Während die Familie die Spenden sortiert und für den Transport in die Türkei vorbereitet, bricht Silvia Wollny bei dem Gedanken an die Erdbeben immer wieder die Tränen. „Uns könnte das alle genauso treffen, wenn wir ehrlich sind“, gibt die gebürtige Neusserin schluchzend von sich. Während ihre Töchter versuchen sie zu beruhigen, fügt sie hinzu: „Die Bilder kriege ich gar nicht mehr aus dem Kopf raus.“

Die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ laufen immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2. Falls du die Sendung verpasst hast, kannst du die Wiederholung in der Mediathek nachschauen.