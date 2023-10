„Sommerhaus der Stars“: Neue Eskalationsstufe! Jetzt geht’s zwischen Gigi und Can richtig zur Sache

Der Streit zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan im „Sommerhaus der Stars“ (RTL) bestimmt zurzeit die Schlagzeilen, jetzt geht der Beef der Realitystars in die nächste Runde – und das schon vor dem bevorstehenden Kampf bei „Fame Fighting“.

Gigi Birofio und Can Kaplan geben es sich verbal so richtig. Der Zoff im „Sommerhaus der Stars“ ist noch lange nicht vergessen, die beiden Reality-Stars haben noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen.

„Sommerhaus der Stars“: Nächster Akt im Reality-Zoff

Es war bislang die Szene im „Sommerhaus der Stars“ (Achtung Spoiler!): In der 6. Folge der diesjährigen Staffel eskaliert der Streit zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan. Gigi und Can stehen Kopf an Kopf, schreien sich an, bis Gigi zum Schlag ausholt. Er erwischt erst Can leicht und streift dann auch noch seine Freundin Walentina.

+++ „Sommerhaus der Stars“: Kandidat enthüllt Gagen-Details – „Keine Option“ +++

Gigi und Freundin Dana Feist mussten das „Sommerhaus der Stars“ im Anschluss sofort verlassen. Aber auch Can und Walentina wurden nur kurz darauf rausgeworfen – die anderen Kandidaten sollen sich über „psychische Gewalt“ beschwert haben.

Nach dem „Sommerhaus der Stars“ geht das Gezanke weiter. Via Instagram folgt ein Statement nach dem anderen. Die Influencer schlachten ihren Skandal ordentlich aus. Der ganze Zoff wird Anfang November bei „Fame Fighting“ gipfeln, wo die Streithähne in den Ring steigen werden. Jetzt gab es ein erstes Aufeinandertreffen.

„Werde ich dir im Ring zeigen, wo du hingehörst“

Gigis Kampfansage an Can hat es in sich: „Lieber Can, ich werde dich so sehr f***en. Bist du anfängst, mich zu lieben und nachts nur noch mich anrufen wirst, weil ich dir nicht aus dem Kopf gehe“, wird er von „Bild“ zitiert.

Das könnte dich auch interessieren:

Und auch Can gibt Vollgas: „Ich habe dir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Wir werden das im Ring klären. Ich möchte mit dir absolut nichts mehr zu tun haben. Du bist bei mir unten durch. Was du gemacht hast, ist für mich respektlos. Du hast keine Plattform mehr verdient. Deshalb werde ich dir im Ring zeigen, wo du hingehörst. Nämlich auf den Boden.“ Es wird wohl noch nicht der letzte Akt im Reality-Zoff gewesen sein.