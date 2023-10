„Sommerhaus der Stars“: Kandidat enthüllt Gagen-Details – „Keine Option“

Die Ereignisse im „Sommerhaus der Stars“ überschlagen sich aktuell. Heftige Streitereien und Diskussionen sind in der diesjährigen Staffel an der Tagesordnung. Vor wenigen Tagen veröffentlichte RTL dann auch noch die Nachrücker-Paare, die erst später in die Sendung kommen werden.

Eins davon ist „Kampf der Realitystars“-Sieger Serkan Yavuz und seine Ehefrau Samira Klampfl. Die lassen jedoch lange auf sich warten. Zahlreiche Fans wundern sind mittlerweile über den späten Einzug. Nun verrät das Paar, erste Hintergründe dazu.

„Sommerhaus der Stars“: Serkan spricht über Gage

Eingefleischte Reality-TV-Fans werden sich noch gut an ihn erinnern: Serkan Yavuz sorgte in einigen Formaten für ordentlich Unterhaltung. Nachdem er bei „Die Bachelorette“ nicht die letzte Rose bekam, machte er zweimal bei „Bachelor in Paradies“ mit. Beim zweiten Anlauf traf er auf seine Liebste Samira.

Seither ist das Paar zusammen und sogar schon Eltern einer kleinen Tochter. 2023 gewann der Regensburger dann bei „Kampf der Realitystars“ und sorgte vor allem durch seine verlangte Gage für Aufsehen. Er wollte lediglich einen Euro für die Teilnahme haben. Ein weiteres Mal lässt er sich allerdings nicht mit so wenig Geld abspeisen. Vor allem nicht im Sommerhaus, wie er auf Instagram erzählt.

„Sommerhaus der Stars“: Paar fordert mehr

In einer Fragerunde auf Instagram wollen Fans von Serkan wissen, wieso das Paar nicht von Beginn an in der Sendung zu sehen ist. Das beantwortet der Reality-Star wie folgt: „Wir wären eigentlich von Anfang an gewesen, als die Anfrage kam. Aber es gab zwei Sachen, die uns Bauchschmerzen bereitet haben.“

Einer der Gründe sei wohl gewesen, dass Tochter Nova im Fall eines früheren Einzugs an ihrem ersten Geburtstag ohne ihre Eltern gefeiert hätte. Anschließend wird es dann noch konkreter: „Und natürlich die Gage anfangs, weil ein Euro dieses Mal keine Option war“. Wir sind gespannt, wann die beiden letztendlich zu sehen sein werden.