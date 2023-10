„Sommerhaus der Stars“: Nach Rauswurf-Eklat – Kandidat macht RTL jetzt Vorwürfe

So einen Skandal gab es im „Sommerhaus der Stars“ noch nie! In der TV-Sendung soll es einen handfesten Streit gegeben haben, bei dem Walentina Doronina und ihr Freund Can mit Gegenspieler-Paar Gigi Birofio und Freundin Dana Feist aneinandergeraten sein sollen.

Sogar von körperlicher Gewalt ist die Rede. RTL soll die Paare daraufhin aus der Show geschmissen haben, es laufen aktuell sogar strafrechtliche Ermittlungen.

Walentina und Can machen RTL jetzt öffentlich große Vorwürfe.

„Sommerhaus der Stars“: Can Kaplan prangert RTL an

Was genau zwischen den „Sommerhaus der Stars“-Akteuren während der Dreharbeiten vor einigen Monaten vorgefallen war, ist bislang noch nicht zu hundert Prozent sicher. In der Vorschau der nächsten Folge, die kommende Woche bei RTL+ in der Mediathek abrufbar ist, sieht man die beiden Männer voller Wut gegenüberstehen. Es sieht also ganz danach aus, als würden die Zuschauer dann endlich gewahr, was sich angeblich für dramatische Szenen im RTL-TV-Haus in Bocholt abgespielt haben.

+++ „Sommerhaus der Stars“: Zuschauer bei diesen Szenen auf 180 – „Unfassbar schlimm, was RTL uns da bietet“ +++

Über die ganze Art und Weise, wie Walentina und Can seit dem Start der Staffel im TV dargestellt werden, ist Letzterer besonders erbost. In seiner Instagram-Story lässt er seinem Ärger deshalb nun freien Lauf:

„Was die Produktion da gerade macht und wie sie es schneidet… jeder, der ein paar Gehirnzellen hat und der nicht auf den Kopf gefallen ist, checkt, dass die Produktion Walentina und mich gerade ins schlechte Licht rücken will. Dass sie bewusst Szenen reinschneiden und sie so reinschneiden, dass wir schlecht dastehen, um eine gewisse Szene, die noch kommen wird, zu verharmlosen.“ Mit gewisser Szene meint Can genau den Vorfall mit Gigi. Er hofft nun einfach, dass RTL kein Geheimnis daraus macht.

„Glaube nicht, dass RTL hinter Gewalt steht“

„Ich habe keine Ahnung, was die vorhaben. Aber ich glaube nicht, dass RTL hinter Gewalt steht, Gewalt verharmlosen wird, deshalb gehe ich davon aus, dass es gezeigt wird, wie es passiert ist. Ich hoffe es. Ich appelliere nochmals, dass es so gezeigt wird, wie es passiert ist und dann brauchen wir gar nicht mehr darüber zu diskutieren. Da waren 100 Kameras draufgerichtet“, so der „Sommerhaus der Stars“-Kandidat weiter.

Auf Nachfrage dieser Redaktion, ob es stimmt, dass bestimmte Szenen des Paares anders dargestellt werden und ob die vermeintlich brutale Szene gesendet wird, reagiert ein RTL-Sprecher so: „Während der Aufzeichnung des ,Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall, aufgrund dessen einige Teilnehmer das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten. Alles Weitere zum Sommerhaus demnächst bei RTL und auf RTL+.“

Eine klare Antwort gibt es also nicht.

Hier mehr News für dich:

Die Ermittlungen zu dem angeblichen Vorfall laufen derzeit aber weiter, wie es laut Staatsanwaltschaft heißt. „Die Staatsanwaltschaft Münster führt aktuell aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Reality-Show ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe.“

Die nächste „Sommerhaus“-Folge läuft am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL und in der Mediathek bei RTL+.