„Die Geissens“: Nach Geburtstags-Sause – versaute Geschenke lassen aufhorchen

Luxus, Glamour und Exzentrik – für Carmen Geiss ist das tägliches Business. Als erfolgreiche Unternehmerin und Reality-TV-Star lebt sie das Leben eines Superstars und zeigt bei „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ regelmäßig, wie der Alltag in Saus und Braus aussieht. Doch jetzt feiert sie einen ganz besonderen Anlass: Ihren 60. Geburtstag! Natürlich im gewohnten Stil, in der schillernden Villa Geissini in Saint-Tropez und mit jeder Menge Promis, Prosecco und einem ganz besonderen Party-Motto.

Aber nicht nur Carmen wird reichlich als Ehrengast beschenkt. Auch ihre Gäste gehen nicht leer aus – und das mit äußert pikanten Geschenken!

„Die Geissens“: Carmen feiert im „Fifty Shades of Grey“-Stil

Unter dem Motto „60 Shades of Carmen“, einer Hommage an den Bestseller „Fifty Shades of Grey“, feiert Carmen ihren runden Geburtstag stilecht. In einem Outfit aus Lack und Leder, dazu eine geheimnisvolle Augenmaske, lässt die kultige TV-Blondine es ordentlich krachen.

Und auch die Party-Gäste sind ein echter Hingucker: Katja Krasavice, Capital Bra, Verena Kerth und Claudia Obert reisen nach Südfrankreich, um mit dem Star des deutschen Reality-Fernsehens ihren Tag zu zelebrieren. Doch was wären die Geissens ohne ihre eigenen, etwas außergewöhnlicheren Ideen für eine Party?

„Die Geissens“: Versaute Geschenke lassen aufhorchen

Der eigentliche Knaller kommt erst mit den Goodie-Bags für die Gäste! Wer dachte, dass in einem solchen Geschenk nur die üblichen Luxusartikel wie Parfüm oder edle Schokolade zu finden sind, der wurde schnell eines Besseren belehrt. Wie „Bild“ weiß, gab es besonders pikante Präsente: Vibratoren für die Damen, Penis-Ringe für die Herren. Die Superreichen wissen eben, wie man den Gästen eine Freude macht.

Übrigens: Ab jetzt übernehmen die Geissen-Töchter im TV das Ruder. In „Shania & Davina: We love Monaco“ zeigt der Millionärs-Nachwuchs immer montags auf RTL2 seinen Alltag.