Chaos bei „Die Höhle der Löwen“ – Judith Williams muss dazwischen gehen

Am Montagabend (5. Mai) stellen die verschiedensten Start-ups wieder ihre innovativen Produkte bei „Die Höhle der Löwen“ vor. Dabei kommen die Pitches mal besser und mal schlechte bei den Investoren.

Ein Gast bei „Die Höhle der Löwen“ sorgt an diesem Abend mit seinem Vortrag für Augenrollen bei Judith Williams. Das Ganze geht sogar so weit, dass die 53-Jährige plötzlich das Wort ergreift und dem Kandidaten eine deutliche Ansage macht. So sehen wir die Unternehmerin auch nur selten…

„Die Höhle der Löwen“: Chaos im Studio

Alexander Moosbrugger und Manuel Hehle präsentieren am Montagabend ihr Unternehmen namens „mo energy systems“. Die beiden haben eine Photovoltaikanlage entworfen, die nicht etwa aufs Dach kommt, sondern an der Hausfassade angebracht werden kann. Was man sofort merkt: Die Kandidaten brennen für ihre Idee. Vor allem Manuel Hehle erzählt in einem durch – lässt seinen Partner dadurch aber kaum zu Wort kommen.

+++ auch spannend: „Höhle der Löwen“: Judith Williams enthüllt „besten Deal der letzten zehn Jahre!“ +++

Die Investoren scheinen begeistert von der Idee zu sein. Judith Williams meldet sich während des Vortrags, um etwas zu dem Produkt zu sagen. Nachdem auch sie dann von Manuel Hehle unterbrochen wird, rollt die Investorin genervt mit den Augen. Das fällt dann auch dem Kandidaten auf, der ihr schließlich das Wort überlässt.

„Die Höhle der Löwen“: Judith Williams wird deutlich

Zunächst lobt Judith Williams die Idee der beiden Kandidaten. Dann wendet sie sich explizit Manuel Hehle zu und gibt ihm einen gut gemeinten Rat. „Wenn du der Vertriebler bist, brauchst du ein Training für Körpersprache und brauchst mehr Ruhe“, so die 53-Jährige und beschreibt ihre Reaktion als sehr untypisch für sich selbst. Der Kandidat nimmt den Tipp dankend an und beteuert, ihn umsetzen zu wollen.

++ Auch spannend: „Höhle der Löwen“-Hammer: DARAUF dürfen sich Fans jetzt freuen ++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt die 17. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ aktuell immer montags um 20.15 Uhr. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.

Dies sind die voraussichtlichen Sendungstermine: