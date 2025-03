„Höhle der Löwen“-Hammer: DARAUF dürfen sich Fans jetzt freuen

Seit 2014 zieht die preisgekrönte VOX-Show „Höhle der Löwen“ zahlreiche Zuschauer vor den Fernseher.

Für „Höhle der Löwen“-Fans gibt es jetzt freudige News – die TV-Show ist zurück! Am 28. April 2025 startet die 17. Staffel und mit im Gepäck sind neue Gründer, spannende Deals und der schmerzhafte Abschied von drei Löwen.

„Höhle der Löwen“: DAS gab es noch nie

Acht neue Folgen warten laut Pressemitteilung auf „Höhle der Löwen“ Fans. Die Ausstrahlung findet immer montags zur Prime-Time um 20.15 Uhr statt. Diesmal hat der Sender ein Highlight im Gepäck! Zum ersten Mal überhaupt sind alle Folgen eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.

Wer es also nicht abwarten kann, kann schon am 21. April alle Folgen durchsuchten. Besonders praktisch für Gründungs- und Innovationsfans, die die Deals also noch vor der TV-Premiere abchecken können. Fans müssen sich jedoch auch auf einen Abschied gefasst machen. Für die Investoren Konzernchef Nils Glagau, Meinungsmacherin und Diversity-Expertin Tijen Onaran und Food-Experte Tillman Schulz ist es der letzte Kampf um die besten Deals.

+++ „Höhle der Löwen“: Nach Doppel-Ausstieg – sie halten Vox die Treue +++

„Höhle der Löwen“ im Promi-Fieber

Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer und Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler treten in der neuen Staffel an, um in vielversprechende Ideen zu investieren. Die Frühjahrsstaffel hält noch mehr Highlights parat. Promi-Alarm ist garantiert!

Mehr News:

Skisprunglegende Sven Hannawald, die Promiköche Meta Hiltebrand, Lucki Maurer und Mike Süsser sowie Schauspieler Steve Windolf werden sich den Investoren stellen. Für ganz neugierige „Höhle der Löwen“-Zuschauer gibt’s noch ein paar Teaser: Ein Start-up, das alle Löwen begeistert, ein Produkt, das vielleicht gar nicht verkauft werden darf, und Investoren, die sich in der Sauna, unter der Dusche oder beim 80er-Aerobic in Retro-Outfits wiederfinden.